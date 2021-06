Zwar müssen die Anleger heute mächtig schlucken, doch die Charttechnik ist bullish zu interpretieren. Die nächste charttechnische Hürde ist nämlich nach wie vor in unmittelbarer Reichweite So fehlen aktuell nur rund rund fünf Prozent bis zum Monatshoch. Der Titel hatte diesen Höchstwert zuletzt bei 26,26 EUR gefunden. Spannung ist also in jedem Fall geboten.

In diesem Zusammenhang lohnt ein Blick auf den 200-Tage-Mittelwert bei derzeit 32,04 EUR. Es gelten für PLUG POWER demnach langfristige Abwärtstrends. Die mittelfristige Börsenampel steht momentan auf rot, weil die Aktie oberhalb ihrer 50-Tage-Linie bei 22,22 EUR notiert.

Fazit: Bei PLUG POWER geht es ordentlich zur Sache. In unserem brandaktuellen Sonderreport finden Sie alle Details über die Aktie. Einfach hier klicken.