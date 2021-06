Canadian Palladium führt Diamantbohrungen in seiner Liegenschaft East Bull zur Erweiterung der Mineralisierung und Prüfung des Ausmaßes des ‚Feeder‘-Gangs aus

Vancouver, British Columbia, 7. Juni 2021 – Canadian Palladium Resources Inc. (das „Unternehmen“) (CSE: BULL) (OTCQB: DCNNF) (FWB: DCR1) freut sich, ein Update zu den Diamantbohrungen am westlichen Ende des Vorkommens East Bull bekanntzugeben. Die Bohrungen in diesem Gebiet werden das Bohrloch EB-21-52, in dem 2,38 g/t PdEq über 6 Meter am Boden des Bohrlochs, die in Mineralisierung endeten, festgestellt wurden, in die Tiefe erweitern (siehe Pressemeldung vom 5. Mai 2021). Die Erweiterung dieses Bohrlochs ist bedeutend, da die Mineralisierung am Boden des Bohrlochs eine neue Zone in einem vermuteten ‚Feeder‘-Gang, 50 Meter unter der Hauptzone der Kontaktmineralisierung, darstellt.