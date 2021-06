Das letzte markante Verlaufshoch markierte das Paar EUR/USD bei 1,2349 US-Dollar Anfang 2021 und ging anschließend in eine wohlverdiente Konsolidierung über. Diese reichte bis Ende März auf 1,1704 US-Dollar abwärts, anschließend wechselte der Trend wieder und erlaubte einen Anstieg an 1,2250 US-Dollar bis Ende Mai. Nach dieser starken Impulsbewegung hat in der abgelaufenen Woche nun eine Konsolidierung eingesetzt und führte in einem ersten Schritt zurück auf den EMA 50. Ob es dabei bleibt, bleibt abzuwarten, das wird sich in den nächsten Stunden erst noch zeigen müssen.

1-2-3-Korrektur wahrscheinlich

Auch wenn der Freitagshandel ein deutliches Kursplus und Rebound am EMA 50 zur Folge hatte, muss es dabei nicht bleiben. Tendenziell ist eine gesunde 1-2-3-Konsolidierung zu favorisieren, was weitere Abschläge auf rund 1,20 US-Dollar und die dortige Horizontalunterstützung herbeiführen könnte. Um hiervon möglichst gewinnbringend zu profitieren, kann beispielsweise das Open End Turbo Short Zertifikat WKN DFQ0VP zum Einsatz kommen. Um wieder zurück in bullischen Raum zu gelangen, müsste das Währungspaar EUR/USD mindestens über 1,2250 US-Dollar per Wochenschlusskurs zulegen. Dies würde im weiteren Verlauf Aufwärtspotenzial zurück an die Jahreshochs bei 1,2349 US-Dollar auslösen können. Mittelfristige Ziele sind sogar bei 1,2537 US-Dollar für das Paar auszumachen.