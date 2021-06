Wien Energie und RIDDLE&CODE übernehmen die Tokenisierung von Energie-Anlagen/Energieerzeugungsanlagen, um Konsumenten zu Prosumenten zu machen und den Umstieg auf erneuerbare Energiequellen zu beschleunigen

„Lokale Energiegemeinschaften und Mikronetze werden bei der Bewältigung der Herausforderungen des Klimawandels und beim Umstieg auf erneuerbare, nachhaltige Energiesysteme eine immer wichtigere Rolle spielen“, so Michael Strebl, CEO von Wien Energie. „Die derzeitige Marktstruktur ist jedoch unzureichend, um diese Vision in die Realität umzusetzen, da die VerbraucherInnen von der Teilnahme an der Energieerzeugung und -abrechnung praktisch ausgeschlossen sind. Die Blockchain-Technologie verfügt über das Potenzial, Konsumenten zu Prosumenten und aktiven TeilnehmerInnen im Energiesystem zu machen.“

Mit der Plattform MeiPower, die das fundierte Know-how von RIDDLE&CODE im Bereich der zukunftsorientierten Technologien mit dem Branchenwissen von Wien Energie vereint, gelingt es den beiden Unternehmen, diese Lücke zu schließen. Im Rahmen des Projekts bietet RIDDLE&CODE Energy Solutions zentrale Management-, Tokenisierungs- und Verwahrungsdienste an und nutzt Intel Software Guard Extensions (Intel SGX), um ein Höchstmaß an Sicherheit zu gewährleisten.

Über die Blockchain-basierte Plattform beteiligen sich die Verbraucher sowohl am Energieverbrauch, als auch an der Energieerzeugung, wodurch sie von der Nutzung umweltfreundlicher Energie profitieren. Mithilfe von MeiPower werden Photovoltaik-Anlagen (PV) tokenisiert. Mithilfe der Plattform können Verbraucher Anteile an PV-Anlagen in ganz Österreich erwerben. In der MVP-Phase (soll man diese Abkürzung erklären?) des Projekts wurden Anteile an einer kleinen, lokalen PV-Anlage an eine begrenzte Anzahl von Verbrauchern verkauft. Als Gegenleistung für ihre Beteiligung erhielten die Verbraucher ausgehend von der Energiemenge, die die PV-Anlage produzierte, eine bestimmte Zahl an Tokens. Die gesammelten Tokens konnten dann für verschiedene Zwecke verwendet werden, z. B. für die Bezahlung der Stromrechnung.