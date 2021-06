Die US-Arbeitsmarktdaten am Freitag haben die Sorgen der Märkte vor einer dauerhaft hohen Inflation erst einmal beruhigt - aber wie lange wird diese Beruhigung anhalten? Schließlich waren die US-Stundenlöhne deutlich stä

Die US-Arbeitsmarktdaten am Freitag haben die Sorgen der Märkte vor einer dauerhaft hohen Inflation erst einmal beruhigt - aber wie lange wird diese Beruhigung anhalten? Schließlich waren die US-Stundenlöhne deutlich stärker gestiegen als erwartet - am Donnerstag aber kommen dann die neuen Daten zu den US-Verbruaucherpreisen (die vermutlich höher ausfallen werden als derzeit prognostiziert und damit die Sorgen vor Inflation erneut schüren könnten). Am Freitag fielen die Renditen für US-Staatsanleihen und barchten damit den Dollar unter Druck, während die Tech-Werte besonders stark stiegen. Insbesondere der weiter steigende Ölpreis könnte - anders als die Notenbanken glauben - die Verbraucherpreise dauerhaft statt vorübergehend steigen lassen..

Das Video "Inflation: Wie lange wirkt die Beruhigungspille? Videoausblick" sehen Sie hier..