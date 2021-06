Kann die Deutsche Post-Aktie ihren Höhenflug auf 60 Euro ausweiten, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Mit Calls auf die Deutsche Post-Aktie (ISIN: DE0005552004) lagen Anleger in den vergangenen Wochen goldrichtig. Wer beispielsweise am 14.5.21 beim Aktienkurs von 50,62 Euro in Long-Hebelprodukte investiert hat, konnte bislang bereits Buchgewinne von bis zu 285 Prozent für sich verbuchen. Am 7.6.21 startete die Deutsche Post-Aktie wieder einmal mit einem neuen Hoch oberhalb von 57 Euro in den frühen Handel.

Auch die bekräftigte Kaufempfehlung für die Deutsche Post-Aktie mit einem von 62 auf 73 Euro angehobenen Kursziel (Deutsche Bank) könnte den Aktienkurs des Logistikkonzerns, der seit dem Jahresbeginn bereits um 40 Prozent zugelegt hat, weiter unterstützen. Kann die Aktie ihren Höhenflug in den nächsten Wochen zumindest auf 60 Euro ausbauen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.