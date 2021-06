GIGABYTE Technology, eine führende Marke für Computerinnovationen, zeigt weiterhin eine starke Präsenz auf der COMPUTEX und beteiligt sich an der Plattform "#COMPUTEXVirtual", da die Messe aufgrund der globalen Pandemielage online stattfindet. Vom 31. Mai bis zum 30. Juni präsentiert GIGABYTE in einem eigenen "GIGABYTE-Pavillon" in 10 verschiedenen Bereichen eine Reihe von Produkten und Lösungen, die das Konzept "Bring Smart to Life" fortführen. Das Spektrum reicht vom Rechenzentrum über Personal Computer und 5G bis hin zum Edge-AI-Computing.

GIGABYTE bringt auf der COMPUTEX 2021 mit High-Tech-Innovationen "Intelligenz ins Leben" (Photo: Business Wire)

GIGABYTE ist als Anbieter des umfangreichsten Portfolios an AMD-Servern für anspruchsvolle Aufgaben bekannt. Das Unternehmen hat jetzt ein umfassendes Line-up an Servern zusammengestellt, die den 7-nm-Prozessor unterstützen, der eine unglaubliche Leistung von bis zu 64 Kernen und 128 Threads bietet und es Entwicklern und Wissenschaftlern ermöglicht, Herausforderungen in den Bereichen HPC und Cloud Computing anzugehen. Dementsprechend ist GIGABYTE bestens gerüstet, um Intel-Server auf Basis der neuesten skalierbaren Intel Xeon Prozessoren der 3. Generation zu präsentieren, die sich für Unternehmen eignen, die ihre IT-Infrastruktur aufrüsten möchten.

An der Spitze der Serverentwicklung steht das NVIDIA Arm HPC Developer Kit. Dieses System enthält einen Prozessor vom Typ Ampere Altra, zwei NVIDIA A100 Tensor Core GPUs und zwei NVIDIA BlueField-2 DPUs, die alle in einem hochmodernen GIGABYTE-Server G242 enthalten sind. Darüber hinaus wird GIGABYTE vier ARM-Server-Produkte vorstellen, die alle die Leistung der 80-Kern-Prozessoren Ampere Altra (250W) nutzen können und dadurch ein Höchstmaß an Effizienz, Leistung und Durchsatz bieten.

Smart Cities konnten durch die industriellen Motherboards, Embedded-Systeme, Automobilelektronik, 3D-Tiefenerfassungslösungen, visuelle Erkennungslösungen und auf Deep Learning basierende KI-Trainings- und Inferencing-Programme von GIGABYTE bereits von der Leistungsfähigkeit der Rechenzentren profitieren. Zu den besonderen Exponaten gehören Lösungen für die Industrie-4.0-Fabrikautomation und den intelligenten Einzelhandel, Kfz-Steuergeräte sowie KI-Edge-Computing-Plattformen und KI-Gesichtserkennungssysteme.

PC-Nutzer können sich auf AORUS- und AERO-Premium-Notebooks freuen, die jetzt mit den neuesten Intel-Prozessoren der 11. Generation der Serie Tiger Lake-H in Kombination mit den leistungsstarken Grafikkarten der Serie RTX 30 bzw. 4K-OLED-Panels ausgestattet sind. Außerdem gibt es neue AORUS-4K-Gaming-Monitore, die mit exklusiven taktischen Game-Enhancement-Funktionen ausgestattet und HDMI 2.1-fähig sind, so dass auch Spielekonsolen der neuen Generation unterstützt werden. Abgerundet wird die Palette der Neuheiten durch zwei vorkonfigurierte AORUS-Flaggschiffsysteme, bei denen es sich um die weltweit ersten werkseitig optimierten Gaming-Desktops handelt, die mit den bisher leistungsstärksten Komponenten ausgestattet sind und so eingestellt und getestet wurden, dass sie vom ersten Einschalten an eine tadellose Stabilität und Leistung gewährleisten.

Besuchen Sie den “GIGABYTE-Pavillon” unter

https://virtual.computextaipei.com.tw/area/gigabyte/

