Dauerbaustelle Fördergelder - entwickeln Sie als Unternehmer ihre eigene Langfrist-Strategie (FOTO)

Hannover (ots) - Allmählich kommt in den Unternehmen wieder Hoffnung auf. Für

den Herbst ist die "Durchimpfung" angekündigt und so schöpfen Hoteliers,

Gastronomen und Veranstalter Hoffnung, dass jedenfalls nach den Sommerferien

wieder Normalität für ihr Geschäft einkehrt.



Die ganzen staatlichen Unterstützungsmaßnahmen haben nicht wenigen

Geschäftsleuten dabei geholfen, bis hierhin mit viel Kraft den "Kopf über

Wasser" zu halten.





Also kann das Thema "Fördergelder" nun langsam wieder von den Schreibtischen derGeschäftsführer verschwinden. Wäre das aber wirklich klug?Fatal wäre es! Denn Fördergelder stehen gerade auch für Forschung und Wachstumzur Verfügung. Für Digitalisierung, Prozessoptimierung - für Nachhaltigkeit wieNachfolgeregelungen.Nur ist das Problem in fast allen Unternehmen gleich: Fördergelder werden falscheingeordnet, als eine Art "Almosen" für Krisenphasen. Und dementsprechend willman sich am liebsten gar nicht damit befassen. Hinzu kommen teilweise in der Tataufwändige Antragsverfahren.Für letztere gibt es aber gut geschulte Berater, die bei der Antragstellungunterstützen. Letztlich führt also für kluge Unternehmer kein Weg daran vorbei,Personal auf die "Dauerbaustelle Fördergelder" zu entsenden.Es lohnt sich schon mittelfristig. Das Spektrum an Programmen ist groß.Also - Ärmel hochgekrempelt und los geht es mit der für das eigene Unternehmenmaßgeschneiderten Fördergeld-Strategie.Dr. Thomas Jesch - Die Fördergeld-StrategieFördergelder akquirieren für Existenzgründer sowie kleine und mittlereUnternehmenFinanzbuch Verlag, Hardcover, 256 SeitenISBN: 978-3-95972-410-449,99 Euro (D) bzw. 51,40 Euro (A)