Netfonds AG: Dynamisches Wachstum im 1. Quartal 2021

Der Netto-Konzernumsatz nach Weiterleitung der Provisionen und Honorare an die angeschlossenen Partner erhöhte sich im selben Zeitraum um 26,7 Prozent auf 8,55 Mio. EUR (Q1 2020: 6,75 Mio. EUR). Die Rohertragsmarge lag damit mit 20,8 Prozent über der Zielmarke von 20 Prozent. Ergebnisseitig konnte die Netfonds Gruppe das EBIT im Vorjahresvergleich deutlich um ca. 0,5 Mio. EUR auf ein EBIT von ca. 0,54 Mio. EUR verbessern. Auch das EBT war mit 0,32 Mio. EUR erstmals seit dem Start der Investitionsoffensive in die digitale Plattform finfire im Jahr 2018 im Q1/2021, wieder deutlich positiv.



"Unsere gesamte Unternehmensgruppe ist auch im ersten Quartal 2021 weiter dynamisch gewachsen. Auf Jahresbasis peilen wir aus heutiger Sicht einen Umsatz von 180 Mio. EUR an. Die Depot Neueröffnungen bleiben weiter auf Rekordniveau und die "Assets under Administration" sind über alle Geschäftsbereiche auf 18 Mrd. EUR gewachsen. Auch der Versicherungsbereich wächst erfreulich, wobei hier das 2.HJ mit dem Belegschaftsgeschäft für die stärksten Impulse sorgen sollte. Insgesamt performen wir den Markt damit weiter deutlich aus und das unterstreicht, dass wir weiter auf einem hervorragenden Weg sind", freut sich Karsten Dümmler, Vorstandsvorsitzender der Netfonds AG.



Die wichtigsten Kennzahlen zur Geschäftsentwicklung im ersten Quartal stellten sich wie folgt dar:



