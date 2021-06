Sentix Konjunkturstimmung im Euroraum auf Dreijahreshoch Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 07.06.2021, 10:35 | 71 | 0 | 0 07.06.2021, 10:35 | FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Konjunkturstimmung von Anlegern in der Eurozone hat sich weiter aufgehellt. Der vom Analyseunternehmen Sentix erhobene Indikator stieg im Juni um 7,1 Punkte auf 28,1 Zähler, wie Sentix am Montag in Frankfurt mitteilte. Das ist der höchste Stand seit gut drei Jahren. Analysten hatten im Schnitt lediglich mit 25,4 Punkten gerechnet. Im Detail fallen die Umfrageresultate durchwachsen aus: Während die Lagebewertung deutlich anstieg, ging die Erwartungshaltung leicht zurück. Sentix erklärt die Entwicklung vor allem mit Lockerungen von Corona-Beschränkungen in Handel, Gastronomie und Tourismus, die vor allem die aktuelle Bewertung verbesserten. Das Phänomen trete nicht nur in der Eurozone, sondern faktisch global auf. Negativ vermerkt Sentix die steigenden Inflationserwartungen. Die Anleger rechneten als Folge der konjunkturellen Erholung mit einem anhaltenden Inflationsdruck. Daher erwarteten die Befragten, dass die Notenbanken ihre lockere Haltung überdenken müssten./bgf/men







0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer