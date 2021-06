Oiltanking optimiert Sicherheit und Betrieb am Kopenhagener Tanklager mit dem autonomen Azur Drones System

Hamburg/Kopenhagen, 7. Juni 2021 - Oiltanking und Azur Drones haben das Oiltanking Tanklager in Kopenhagen mit modernster Drohnentechnologie ausgestattet, um Sicherheit und Betrieb zu optimieren. Als Teil der digitalen Transformation treibt Oiltanking mit dem Projekt den Einsatz intelligenter und hochentwickelter digitaler Technologie an den Standorten voran.



Sicherheit hat höchste Priorität bei Oiltanking. Mit seinen 56 Tanks schlägt das Kopenhagener Oiltanking Tanklager bis zu 460.000 cbm heller Mineralölprodukte und Kraftstoffe um und lagert sie sicher und zuverlässig. Durch die Installation moderner, autonomer Drohnentechnologien erhöht Oiltanking die Sicherheit und verbessert das Betriebsmanagement auf ihren Tanklägern. Die Drohnentechnologie von Azur Drones ergänzt effektiv bestehende umfassende Sicherheitsmaßnahmen, wie regelmäßige Inspektionen und stationäre Videoüberwachung, um ein ganzheitliches, flexibles und intelligentes GPS-gesteuertes Überwachungssystem des Betriebs von Oiltanking.



Das vollständig autonome Skeyetech-System von Azur Drones bietet Service und Sicherheit rund um die Uhr. Es führt bei Tag und Nacht Sicherheitspatrouillen sowie betriebsspezifische Flüge durch, wie z.B. die Inspektion von Pipelines bei Importen und Exporten oder bei Pumpvorgängen zum Flughafen Kopenhagen-Kastrup (CPH). Dank ihrer Wärmebildkamera übernimmt die Drohne auch die Temperaturkontrolle von bestimmten Pumpen. Die Skeyetech-Drohne ist 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche in ihrer Docking-Station vor Ort einsatzbereit. Dank der Integration in die bestehende Videoüberwachungssoftware des Standorts wird die Drohne direkt vom Kontrollraum des Kopenhagener Oiltanking Tanklagers aus bedient. Die Installation dieser Technologie wurde von der dänischen Zivilluftfahrtbehörde genehmigt.



"Gesundheit, Sicherheit und Umweltschutz sind zentrale Werte für Oiltanking", kommentiert Karl Henrik Dahl, Vice President Nordics bei Oiltanking, einem der größten unabhängigen Tanklageranbieter für Gase, Chemikalien und Mineralölprodukte weltweit. "Die vollautonome Drohnentechnologie ermöglicht uns nicht nur, unseren Betrieb zu unterstützen und die Sicherheit unserer Standorte zu erhöhen, sondern auch den Einsatz von intelligenter und hochentwickelter digitaler Technologie an unseren Standorten zu fördern."