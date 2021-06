DGAP-News IGP Advantag AG: Beteiligung an Fördermittel-Startup & Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 07.06.2021, 11:01 | 85 | 0 | 0 07.06.2021, 11:01 | IGP Advantag AG: Beteiligung an Fördermittel-Startup „DeepGreen Funding' ^

IGP Advantag AG: Beteiligung an Fördermittel-Startup "DeepGreen Funding" Berlin, 7.6.2021. Die IGP Advantag AG (WKN A1EWVR / ISIN DE000A1EWVR2) hat sich an dem Startup DeepGreen Funding GmbH, Berlin, mit 25,1 % beteiligt. DeepGreen Funding beschafft Fördermittel mit dem Fokus auf effizientem und klimaneutralem Bauen. Der umfassende Beratungsansatz deckt alle Facetten, Formen und Quellen von Fördermöglichkeiten ab, die für Immobilien in Frage kommen. Von der Sanierung über den Neubau bis hin zur Gestaltung von Quartieren stehen Förderprogramme bereit, die gerade für innovative und klimabewusste Baudienstleister wie die IGP Advantag und ihre Auftraggeber relevant sind.

Der technologische Ansatz der DeepGreen Funding stellt eine umfassende Datenbasis zur Erfassung, Auswertung und Beantragung von Förderprogrammen bereit. Somit übernimmt der Fördermittelspezialist nicht nur die Identifikation von geeigneten Förderprogrammen, sondern begleitet seine Kunden darüber hinaus bis zur Antragstellung und Genehmigung der Mittel. "Für die IGP Advantag ist DeepGreen Funding ein idealer Partner, der unser Leistungsangebot um einen wichtigen Baustein erweitert. Für unsere Auftraggeber sind Fördermittel natürlich ein großes Thema und wir sind häufig mit Fragen zu diesem Themenkomplex konfrontiert. Mit DeepGreen Funding haben wir nun einen absoluten Spezialisten für alle Fragenstellungen zu Fördermöglichkeiten von Bauvorhaben im Boot. Selbstverständlich ist diese Kompetenz auch für unsere zukünftig in Eigenregie geplanten Projekte von großem Wert", äußert sich Stefan Gräf, Vorstand der IGP Advantag AG. Über die IGP Advantag AG:

Die in Berlin ansässige IGP Advantag AG (ISIN: DE000A1EWVR2, WKN: A1EWVR), ist ein integrierter Infrastrukturdienstleister mit ausgeprägtem Spezialwissen entlang der gesamten Wertschöpfungskette der AEC-Industrie (AEC: Architecture, Engineering and Construction). Das Dienstleistungsspektrum reicht von der Klärung planungs- oder baurechtlicher Sondersituationen über die Generalplanung und Projektsteuerung sowie die Durchführung und Bauleitung bis zur Objekt- und Qualitätsüberwachung sowie Inbetriebnahme. 1998 gegründet, verfügt die IGP-Gruppe über langjährige Erfahrung und beschäftigt heute mehr als 350 hochqualifizierte Mitarbeiter.

