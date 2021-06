AV-Technik boomt / Hoher Digitalisierungsbedarf führt zu 115 Mio. Euro Umsatzrekord bei visunext Group (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Emsdetten (ots) - Die visunext Group, Europas führender AV-Spezialist undExperte fürPräsentationstechnik, Konferenzraum-Ausstattung und digitaleBildungsräume aus Emsdetten, erwirtschaftete im letzten Geschäftsjahr, das am31. März 2021 endete, einen Gesamtumsatz von 115 Mio. Euro. Das sind 44 Prozentmehr als im Vorjahr (80 Mio. Euro). Das 2003 gegründete Unternehmen ist unterdem Namen Beamershop24 als deutscher Marktführer für den Vertrieb von Beamernund Leinwänden bekannt geworden. Seitdem hat sich der Hidden Champion mitaktuell 160 Mitarbeitern und europaweit mehr als 800.000 Kunden zu einem derführenden Anbieter auf seinem Gebiet entwickelt. Das Angebot umfasst die gesamteHardware für professionelle Konferenzraumtechnik, digitale Bildungsräume, Audio-und Video-Streaming sowie Heimkino-Ausstattung. Heute befinden sich mehr als15.000 Produkte im Portfolio.Die visunext Group berät Firmen, öffentliche Einrichtungen und Privatkunden zuAudio- und Video-Lösungen. Christoph Hertz, Gründer und Geschäftsführer dervisunext Group, erklärt: "Wir beraten individuell nach Raumanforderungen. Undwir sind unabhängig bei der Auswahl der Technik. Das unterscheidet uns vonanderen Unternehmen am Markt." Der Anteil des B2B-Geschäfts amvisunext-Gesamtumsatz liegt bei ca. 50 Prozent. Ein Viertel entfällt aufBildungseinrichtungen, Museen und andere öffentliche Einrichtungen, weitere 25Prozent auf Privatkunden.Marken und ProdukteDie visunext Group unterhält fünf E-Commerce-Plattformen für Unternehmen undPrivatkunden. Dazu zählen visunext / Beamershop24, Edu.de, Beamer-Discount, undHeimkino.de. Mit den Eigenmarken celexon und DELUXX ist die Gruppe zudem alsHersteller von Leinwänden und Zubehör aktiv. Von der langjährigen fachlichenExpertise der Mitarbeiter profitieren Unternehmen und Privatkunden gleichermaßen- egal, ob es um das große Bild für die nächste Fußball-EM, die Video-Wall aufdem Messestand oder Streaming-Technik für zahlreiche Zuschauer geht. Dievisunext Group erstellt leistungsstarke und funktionale Raumkonzepte in jederGrößenordnung für die optimale Sound- und Videoqualität.Schon heute ist absehbar, dass Unternehmen auch nach Corona Videokonferenzennutzen werden - nicht zuletzt, um Reisekosten zu sparen. Ein Teil des Teams istaus dem Büro, die anderen sind aus dem Home-Office oder aus anderenNiederlassungen zugeschaltet. Dieses hybride Szenario steigert die Anforderungenan die Meetingräume immens. Jeder am Konferenztisch muss gut zu hören und gut zusehen sein. Dafür sorgen intelligente Kamera- und Mikrofonsysteme von namhaftenHerstellern.Unterschiede bei Videokonferenzen sind groß: Im 1:1 greifen die Unternehmen auf