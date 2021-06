Wehrheim (ots) - Assure Consulting, die Unternehmensberatung für

So umfasst das unternehmenseigene "Familienpaket" einen individuellen Zuschusszu den Kinderbetreuungskosten sowie ein Teilzeitarbeitsmodell, in dessen Rahmendie Berater*innen ihre Arbeitszeit reduzieren können, um mehr Zeit für ihreFamilie zu haben. Für besondere Pläne haben Assure Consulting-Mitarbeiter*innenaußerdem die Möglichkeit, eine Auszeit zu nehmen oder sich andere lang gehegteWünsche zu erfüllen.Pandemie wird die Arbeit in der Beratung langfristig ändern"Die COVID-19-Pandemie hat die Art zu arbeiten in der gesamten Wirtschaft extremverändert - und wird sie langfristig prägen", ist Tim Schmidt überzeugt. So seider Anteil der Arbeitszeit, der weder beim Kunden noch im Büro erledigt werde,bereits vor Corona gestiegen. Viele Kunden hätten bereits damals angekündigt,diese Entwicklung weiterzuverfolgen. "Wenn Berater*innen in Projekten komplettvom Homeoffice aus tätig sind, ist das natürlich ein weiterer Pluspunkt inSachen Vereinbarkeit".Darüber hinaus ist es bei Assure Consulting schon lange üblich, die rund 130Mitarbeitenden in möglichst wohnortnahen Projekten einzusetzen. Auch damitwürden berufstätige Mütter und Väter entlastet. "Die Zahl von inzwischen 57Kindern unserer Mitarbeitenden ist der beste Beweis dafür, dass heimatnahesArbeiten einen wichtigen Beitrag dazu leistet, Familie und Beruf so gut wiemöglich unter einen Hut zu bringen."Assure Consulting will 2021 wieder wachsenNachdem Pandemie-bedingt die Anzahl an Neueinstellungen im vergangenen Jahr eherverhalten war, wollen die Projektmanagement-Experten 2021 wieder deutlichwachsen. Um dieses Ziel zu erreichen, beteiligt sich Assure Consulting erstmaligan einer Online-Karrieremesse, der "karriere digital" vom 25. Juni bis 04. Juli2021.Über Assure Consulting:Assure Consulting ist eine der führenden Unternehmensberatungen fürProjektmanagement, die internationale Konzerne dabei unterstützt, Großprojekteerfolgreich zu realisieren, Prozesse und Methoden der Projektorganisation zuoptimieren sowie deren agile Transformationen voranzutreiben. Das Unternehmenbeschäftigt aktuell rund 130 Mitarbeiter.Pressekontakt:von löwenstern prAnette von LöwensternTel: 0173 2300468Mail: mailto:vl@vl-pr.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/68231/4934110OTS: Assure Consulting GmbH