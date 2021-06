Berlin (ots) - 12,2 Megatonnen CO2-Emissionen könnte Deutschland durch hybride

Arbeitsmodelle einsparen, das entspricht 83 Millionen Flügen Berlin - London, so

das Ergebnis einer neuen Studie des Carbon Trusts im Auftrag des Vodafone

Instituts für Gesellschaft und Kommunikation.



Sie analysiert das Einsparpotential von CO2-Emissionen in sechs europäischen

Ländern vor, während und nach der Pandemie. Sie betrachtet Auswirkungen des

fehlenden Berufsverkehrs und der vermiedenen bürobedingten Emissionen und der

zusätzlichen häuslichen Emissionen.





3,5 Tage Homeoffice sparen 1.144 kg CO2e pro Mitarbeiter:inIm Schnitt arbeiteten in Deutschland 18,4 Millionen Menschen 3,5 Tage/Woche imHomeoffice. Das ergibt eine Einsparung von 1.144 kg CO2e, ein Plus zurVor-COVID-Zeit von 72 %. Zum Vergleich: Schwedens eingesparte Emissionen stiegenvon 124 kg CO2e auf 243 kg CO2e bei 3,4 Tagen Homeoffice.Überall außer in Schweden hatten die vermiedenen Büroemissionen den größtenEinfluss auf die individuelle CO2-Bilanz, nicht der vermiedene CO2-Ausstoß durchPendeln.Homeoffice im Sommer - Büro im Winter?Saisonale, regionale sowie individuelle Verhaltensmuster führen zuunterschiedlichen Szenarien. Durch hohen Heizbedarf steigen im Winter diehäuslichen Emissionen in Deutschland stark. Bei Arbeitnehmer:innen, die mit demZug pendeln, liegen die Emissionen im Winter bei 7,46 kg CO2e /Tag im Büroversus 12,71 kg CO2e /Tag im Homeoffice. In Spanien hingegen führt verbreitetehäusliche Nutzung von Klimaanlagen im Sommer zu erhöhtem CO2-Austoß.Inger Paus, Geschäftsführerin Vodafone Institut für Gesellschaft undKommunikation: "Es ist erfreulich, dass auch die positiven Klimaeffekte vonHomeworking überwiegen. Die Studie liefert entscheidende Erkenntnisse, umzukünftige Arbeitsmodelle und Nachhaltigkeitsziele zusammen zu denken.Gleichzeitig legt sie offen, wo wir mit Blick auf das Klimaziel 2030 dierichtigen Weichen stellen müssen. Deutschlands Gebäude- bzw. Energieeffizienzoffenbart im Ländervergleich Investitionsbedarf."Den Report finden Sie hier (https://www.vodafone-institut.de/wp-content/uploads/2021/06/CT_Homeworking-report-June-2021.pdf) .Pressekontakt:Ina KringsSenior Expert Communications and CampaignsMobile: +49 172 612 45 00mailto:ina.krings@vodafone.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/112415/4934114OTS: Vodafone Institut für Gesellschaft und Kommunikation GmbH