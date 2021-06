--------------------------------------------------------------

Glashütte (ots) - Die deutsche Uhrenmarke Union Glashütte präsentiert das

moderne Remake eines hauseigenen Klassikers, der mit seinem extravaganten Design

im quadratischen Format und einer unkonventionellen Datumsanzeige schon 2008 von

sich reden machte. Perfektion bis ins Detail war maßgebend bei der Gestaltung

des ausdruckstarken Chronographen aus Glashütte, der auch im Innern mit neuester

Uhrentechnik überzeugt.





Charakteristisch für die Neuauflage dieses Zeitmessers ist die quadratischeForm, deren Dimensionen im Vergleich zum großformatigen Vorgänger auf 41 x 41Millimeter reduziert wurden. Dank leicht gerundeter Linienführung schmiegt sichdas Gehäuse kissenförmig ans Handgelenk und trägt trotz der markanten Form nichtauf. Die Formensprache wird durch ein beidseitig entspiegeltes Saphirglasbetont, das in jeder Ecke gewölbt ist.Die Datumsanzeige der Uhr wird über einen ausgefallenen Dreifach-Zeigerrealisiert. Mit seinen unterschiedlich langen Armen steuert er die Datumsziffernin drei Ebenen an, die im silberfarbenen Teil des Zifferblattes untergebrachtsind. Davon hebt sich kontrastreich das reliefgeprägte Muster des schwarzenZifferblattbereichs ab.Auch bei den zusätzlichen Anzeigen, wie Monat, Wochentag, Kleine Sekunde, 24Stunden mit Tag-Nacht-Indikation und Mondphase finden sich viele durchdachteDetails: Die Zeiger und Indexe weisen jeweils eine polierte und mattierte Seiteauf, während die Chronographenzeiten von rot lackierten Zeigern angezeigtwerden. Farblich passend wird die Uhr an einem schwarzen Lederband mit feinerLochprägung und roter Innenseite getragen.Im Innern der Uhr überzeugt Uhrentechnik der neuen Generation: Das modernemechanische Werk UNG-25.S1 mit Siliziumspirale liefert einen reibungslosenAntrieb mit bis zu 60 Stunden Gangreserve, von dem man sich durch denSaphirglasboden jederzeit optisch überzeugen kann. Der Averin Chronograph istfür 3.250 Euro im ausgewählten Fachhandel erhältlich (unverbindlichePreisempfehlung).Weitere Informationen zur Uhr unterhttps://www.union-glashuette.com/de/averin/chronograph-d015-525-16-051-00Pressekontakt:Marianne Radel, Public Relations Union GlashütteThe Swatch Group (Deutschland) GmbHFrankfurter Straße 2065760 EschbornTelefon: +49 (0) 6196 88777-1600E-Mail: mailto:Marianne.Radel@swatchgroup.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/156277/4934115OTS: Union Glashütte