Nium unterzeichnet endgültige Vereinbarung zum Erwerb von B2B Travel Payments Leader Ixaris

Ixaris bietet flexible Finanzierungs- und Zahlungsmethoden, die im 230-Milliarden-Pfund-Reisesektor helfen, Aufschläge zu reduzieren, Rabatte zu verdienen, Devisengebühren zu senken und die Abstimmung zu rationalisieren. Als einer der Branchenführer gab Ixaris 2019 mehr als 10 Millionen virtuelle Karten heraus. Seit der Gründung hat es 24 Millionen Transaktionen für mehr als 200 Kunden in über 40 Ländern für ein Gesamtzahlungsvolumen von 5 Milliarden Pfund verarbeitet. Mit der Einführung der ersten virtuellen Prepaid-Karte in Europa im Jahr 2003 ist Ixaris vor allem für die Transformation der Reise-Zahlungsbranche bekannt. Alle 86 Mitarbeiter von Ixaris mit Sitz in London und Malta werden der Nium-Familie beitreten.

"Fluggesellschaften und OTAs verändern ihre Technologien und Prozesse in Erwartung eines Anstiegs des globalen Reisegeschehens in diesem Jahr", sagte Prajit Nanu, Mitgründer und CEO von Nium."Die Reisebranche ist seit langem auf langsame, monolithische Zahlungsplattformen angewiesen. Unsere Akquisition wird dazu dienen, diese etablierten Unternehmen durch eine moderne Lösung zu ersetzen, die die führenden virtuellen Kartenfunktionen von Ixaris mit den fortschrittlichen Pay-in-, Pay-out- und eingebetteten Devisenfähigkeiten von Nium kombiniert. Wir heißen das Ixaris-Team in der Nium-Familie willkommen und freuen uns darauf, gemeinsam dem Reisebereich zu helfen, sich auf der ganzen Welt zu erholen."

Die heutige Übernahme wird es Nium zudem ermöglichen, seine Vision umzusetzen, eine API-Integration für den Zugang zur weltweiten Zahlungsinfrastruktur bereitzustellen. Über die Nium-Plattform können Kunden in einer Vielzahl von Sektoren neue Finanzdienstleistungen schnell bereitstellen, von der Kartenausgabe bis hin zu grenzüberschreitenden Zahlungen. Mit Lizenzen in über 40 Märkten und Integrationen in nur vier Wochen bietet Nium die Geschwindigkeit und den Maßstab für Kunden, um neue Umsatzmöglichkeiten zu erschließen und die Cashflow-Wirtschaftlichkeit in der gesamten Weltwirtschaft zu verbessern.