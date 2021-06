---------------------------------------------------------------------------

Die UET United Electronic Technology AG (ISIN: DE000A0LBKW6), Eschborn, gibt bekannt, dass ihre hundertprozentige Tochtergesellschaft albis-elcon (Geschäftsbereich SYSTEMS), ein führender Anbieter von Gigabit - Systemen und Lösungen für optische und mobile Telekommunikationsnetze, eine strategische Allianz mit dem in Dresden, Deutschland, ansässigen Unternehmen CampusGenius geschlossen hat. CampusGenius ist Technologieführer für Core-Systeme und die Errichtung von 5G Campus Mobilfunknetzwerken.

Beide Unternehmen werden gemeinsam an der Entwicklung von Technologien, Systemen und Lösungen zur Errichtung und zum Betrieb von kombinierten 5G- /Wifi- Campusnetzen für Unternehmen arbeiten.



Darüber hinaus bietet albis-elcon für Kunden die maßgeschneiderte Integration von bestehenden Systemen in die Gesamtlösung und steigt somit zum Lösungsanbieter für 5G Campusnetzwerke auf. Die Vernetzung ermöglicht homogene und volldigitalisierte Anwendungen mit integriertem System und Applikationsmanagement über die bestehenden Netzwerk-Management-Systeme von albis-elcon.



Mit der Technologie von CampusGenius ist es nun möglich für Kunden eine integriertes, eigenständiges, sicheres, kosten- und funktionsoptimiertes und von Netzbetreibern unabhängiges 5G Mobilnetz auszubauen und zu betreiben. Die gesamte 5G Umgebung kann am Standort des Kunden d.h. "on-premise" oder als Cloudsystem betrieben werden.



Der strategischen Partnerschaft zwischen albis-elcon und CampusGenius sind umfangreiche, gemeinsame Arbeiten an Kundenprojekten vorausgegangen. Kunden werden damit neueste Entwicklungen, Systemintegration und Anwendungsentwicklung nutzen können.



Zusammen arbeiten albis-elcon und CampusGenius an der Integration von 5G und WiFi 6, um nahtlose Übergänge zwischen beiden Technologien, Positionierung im cm-Bereich, und eine optimale, redundante Funkabdeckung umzusetzen und so höchste Anforderungen an die Qualität von Kommunikationsnetzen zu erfüllen.