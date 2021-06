JEFFERIES belässt BMW auf 'Buy'

Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Philippe Houchois

Analysiertes Unternehmen: BMW

Aktieneinstufung neu: gut

Aktieneinstufung alt: gut

Kursziel neu: 135

Kursziel alt: 115

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat das Kursziel für BMW von 115 auf 135 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktien des Autobauers seien nicht nur generell attraktiv bewertet, die Anleger unterschätzten auch die Wertsteigerung durch die 2022 anstehende vollständige Konsolidierung des chinesischen Joint-Venture-Partners BMW Brilliance Automotive in der Bilanz, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am Montag vorliegenden Studie. China könnte sich damit für die Münchener zu einer Exportbasis für die Region Asien-Pazifik entwickeln./la/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 06.06.2021 / 19:15 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.06.2021 / 19:15 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.