GENF, 7. Juni 2021 /PRNewswire/ -- Seit 2016 vereint das Race for Vision jedes Jahr Tausende Mitarbeiter des L'OCCITANE Konzerns rund um den Erdball. Ziel ist es, Blindheit in Ländern zu bekämpfen, wo der Verlust des Augenlichts in vielen Fällen durch eine entsprechende Untersuchung oder Behandlung verhindert werden könnte. Es geht darum, gemeinsam so viele Kilometer wie möglich durch Gehen, Laufen, Radfahren und Schwimmen zu sammeln. Am Ende des Rennens verpflichtet sich L'OCCITANE dazu, über seine Stiftung Projekte zum Kampf gegen vermeidbare Blindheit zu unterstützen. Die Spende wird auf Basis der insgesamt erreichten Strecke festgelegt.

Um sicherzustellen, dass jeder Schritt der gemeinsamen Bewegung hinzugefügt wird, verbindet dieses Jahr eine eigene App alle Teilnehmer. Sie führt die individuellen Aktivitäten zusammen und ermöglicht es den Teilnehmern, sich gegenseitig anzufeuern und Bewusstsein über Sehbehinderungen unter den Mitarbeitern zu schaffen - egal, in welchem Teil der Erde sie sich befinden. Das Race for Vision 2021 wird zwischen 7. und 27. Juni stattfinden. Auch in diesem Jahr lautet das Ziel, einen Gesamtbetrag von € 300.000 zur Unterstützung der ausgewählten Projekte zu spenden. 2020 haben mehr als 8.500 Menschen teilgenommen und über 750.000 km zurückgelegt.