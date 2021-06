JEFFERIES belässt RECKITT BENCKISER GROUP PLC auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Reckitt Benckiser nach dem nun vollzogenen Verkauf des Großteils des chinesischen Babynahrungsgeschäfts auf "Hold" mit einem Kursziel von 6050 Pence belassen. Der Deal gehe mit hohen einmaligen Transaktionskosten einher, schrieb Analyst Martin Deboo in einer am Montag vorliegenden Studie zu den Aktien des britischen Konsumgüterproduzenten. Der Verkaufspreis sei derweil etwas höher als zuvor in den Medien berichtet./la/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.06.2021 / 19:48 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.06.2021 / 19:48 / ET





