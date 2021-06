Anlegerverlag Plug Power hält das überragende Niveau – Chance auf Anstieg des Aktienkurses? Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 07.06.2021, 11:48 | 110 | 0 | 0 07.06.2021, 11:48 | Foto: www.anlegerverlag.de Die Aktionäre des amerikanischen Herstellers von Brennstoffzellen können sich momentan über eine durchaus starke Phase an der Börse freuen. Eine neue Partnerschaft könnte demnächst auch für weiteren Aufwind sorgen. Ist hier noch ordentlich was rauszuholen? Anmerkung der Redaktion: Die Wasserstoff-Aktien sorgen momentan für die größten Unstimmigkeiten an der Börse. Deshalb haben wir einen neuen brandaktuellen Sonderreport für Sie, welcher aktuell noch kostenlos verfügbar ist. Darin geben wir eine Analyse zu den Wasserstoff-Aktien mit den größten Gewinnchancen. Einfach hier klicken. Zwar verliert die Aktie zum Start der Woche etwas an Boden, dennoch liegt das Niveau weiterhin auf überdurchschnittlichem Niveau. Gegenüber dem letzten Börsentag liegt der Rückgang bei knapp 1 Prozent und 0,21 Euro. Derzeit liegt der Aktienkurs somit bei 24,93 Euro. Kurzfristig gilt es nun, die 25-Euro-Grenze nachhaltig zu überschreiten. Mit dem Autobauer Renault hat Plug Power die Gründung eines Joint-Ventures beschlossen, womit die Herstellung wasserstoffbetriebener Vans gefördert werden soll. Das Joint-Venture wird unter dem Namen Hyvia gestartet und wird in Frankreich an vier Standorten vorangetrieben. Dies könnte ein weiterer wichtiger Schritt bei der Durchsetzung nachhaltiger Antriebstechnologien sein. Fazit: Das große Streitthema der Wasserstoff-Aktien wird in unserem brandaktuellen Sonderreport untersucht. Dabei wird unter Beachtung des momentan andauernden Börsencrashs, die Aktien mit den weiterhin größten Gewinnchancen analysiert. Den Sonderreport können Sie jetzt noch kostenlos abrufen. Einfach hier klicken.





