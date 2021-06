Märkte am Montag: Rekordhoch beim DAX – Spannende Entwicklung bei der Continental-Aktie

Obwohl sich der DAX am Montag kaum vom Fleck bewegte konnte das Börsenbarometer die neue Börsenwoche mit einem Allzeithoch einläuten.

Continental: Aktie mit neuem Kaufsignal

Zu den stärksten Gewinnern gehörte die Continental-Aktie (WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004), für die es zeitweise um rund 2 Prozent nach oben ging.

Die Aktie notiert damit aktuell wieder so hoch wie zuletzt im November 2019, was ein neues charttechnisches Kaufsignal bedeutet. Für die Kurs-Rallye der vergangenen Tage sorgte zuletzt die Nachricht, dass die Autoindustrie ihren Rücksetzer durch die Corona-Krise schneller aufholt, als bislang erwartet worden ist.

Laut einer Studie des Beratungs-Unternehmens EY hat die globale Autoindustrie im ersten Quartal schon wieder mehr umgesetzt und auch operativ mehr verdient als vor der Corona-Krise.

Delivery-Hero-Aktie: Unter Verkaufsdruck

Auf der DAX-Verliererseite fand sich die Delivery-Hero-Aktie (WKN: A2E4K4 / ISIN: DE000A2E4K43) wieder. Die Papiere korrigierten vorübergehend um über 1 Prozent und setzten damit die Konsolidierung der vergangenen Handelstage fort.

Ein Blick auf Devisen und Rohstoffe

Der Eurokurs notierte am Montagabend leicht im Plus (+0,2 Prozent). Die Gemeinschaftswährung kostete 1,2196 US-Dollar.

Die Ölpreise tendierten am Montagabend abwärts. Zuletzt notierte WTI mit 69,11 US-Dollar je Barrel in der Verlustzone (-0,4 Prozent). Der Preis für die Nordseesorte Brent lag bei 71,36 US-Dollar je Barrel (-0,6 Prozent).

Der Goldpreis legte zu und notierte bei 1.893,39 US-Dollar je Unze (+0,1 Prozent).

Wall Street: Schwache Vorgaben

Von der New Yorker Wall Street kamen heute schwache Vorgaben. Die Indizes Dow Jones, S&P 500 und der Nasdaq 100 rutschten im frühen US-Handel in die Verlustzone. Allerdings hielten sich die Verluste in Grenzen, während der S&P 500 weiter in der Nähe seines Allzeithochs notierte.

