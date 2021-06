Lidl erweitert klimaneutrales Sortiment mit Körperpflege- und Reinigungsprodukten / Zertifizierte Klimaschutzprojekte gleichen Emissionen der "nature"-Produkte der Lidl-Eigenmarken aus (FOTO)

Bad Wimpfen (ots) - Shampoo, Badreiniger oder Waschmittel - ab sofort könnenLidl-Kunden sich auch bei Körperpflege- oder Reinigungsartikeln bewusst fürklimafreundlichere Alternativen entscheiden: Das Unternehmen ergänzt seinklimaneutrales Sortiment um die "nature"-Produkte seiner Eigenmarken wiebeispielsweise "Cien" oder "W5". Dazu gleicht der Lebensmitteleinzelhändler dieunvermeidbaren Emissionen bei der Herstellung, Verpackung, dem Transport und derEntsorgung durch anerkannte Gold-Standard-zertifizierte Klimaschutzprojekte aus.Beispielsweise unterstützt Lidl dabei den Aufbau eines Solarparks in Indien, dieReparatur von Trinkbrunnen in Eritrea und die Aufforstung von Flächen in Uganda.Für einen klimafreundlicheren Genuss bietet das Unternehmen unter anderem schonalle Produkte seiner veganen Eigenmarke "Vemondo" an, die an dem"klimaneutral"-Logo im Haushaltshandzettel erkennbar sind. Der schrittweiseAusbau des klimaneutralen Sortiments ist Teil der "Lidl Klima-Offensive" mit demZiel, CO2-Emissionen zu vermeiden, zu reduzieren oder zu kompensieren. Somitwill der Lebensmitteleinzelhändler im Rahmen der Mitgliedschaft der SchwarzGruppe in der Science Based Target Initiative dazu beitragen, die PariserKlimaschutzziele zu erreichen.Weitere Informationen zur "Lidl Klima-Offensive" finden Sie unterhttps://www.lidl.de/klimaneutral .Weitere Informationen zu Lidl Deutschland finden Sie hier(https://unternehmen.lidl.de/newsroom/boilerplate) .Pressekontakt:Pressestelle Lidl Deutschland07063/931 60 90 · mailto:presse@lidl.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/58227/4934214OTS: Lidl