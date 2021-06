---------------------------------------------------------------------------

asknet Solutions AG und Blackboard treiben digitale Lernumgebungen in der DACH-Region voran



Einladung zum Webinar mit Annabell Busch von Blackboard und Petter Nyman von asknet am 10. Juni 2021 um 9:30 Uhr MESZ



Karlsruhe, 7. Juni 2021 - Die asknet Solutions AG und das führende EdTech-Unternehmen Blackboard Inc. haben im Rahmen ihrer Vertriebspartnerschaft eine Reihe proaktiver Vertriebs- und Marketingkampagnen gestartet. Erklärtes Ziel ist die Steigerung der Marktpräsenz von Blackboard und seinen führenden Produkten im deutschsprachigen Raum. Seit November 2020 ist asknet der strategische Partner für den Wiederverkauf von Blackboards führendem Software- und Serviceangebot in der deutschsprachigen DACH-Region (Deutschland, Österreich und Schweiz). In den kommenden Wochen und Monaten werden beide Partner eine Reihe von Veranstaltungen durchführen bzw. sponsern. Zum Auftakt findet ein gemeinsames Webinar am 10. Juni 2021 statt.



Der Beginn der Partnerschaft fällt mit einem Wendepunkt für akademische Einrichtungen zusammen, da die Art und Weise, in der das Lernen heute organisiert ist, dringend grundlegend verändert werden muss, um zukünftigen Anforderungen gerecht zu werden. Insbesondere die Corona-Pandemie hat die digitalen Defizite im Bildungssektor schonungslos offengelegt. Zahlreiche der bestehenden Lernportale im deutschsprachigen Raum haben sich als technisch überholt und für die digitale Bildung ungeeignet erwiesen. Die Anforderungen an das Lernen gehen heute weit über die digitale Ausweitung von Präsenzkursen auf statische digitale Plattformen hinaus. Solange es an modernen Lernumgebungen mangelt, die die enormen Möglichkeiten der heutigen digitalen Welt voll ausschöpfen und Benutzerfreundlichkeit und Strukturiertheit auf der Grundlage eines vollständigen "Lernökosystems" bieten, werden Frustration und Misserfolg an der Tagesordnung bleiben.