DAX – weitere Kursgewinne sind möglich

Die deutschen Aktienbörsen haben in der vergangenen Woche überwiegend Gewinne verzeichnet. Dabei ging es bei den Standardwerten nach einem schwächeren Wochenstart kontinuierlich bergauf, während die Nebenwerte-Indizes auch zeitweilige Rücksetzer hinnehmen mussten. Verantwortlich für die Kauflaune der Anleger waren in erster Linie gut aufgenommene Wirtschaftsdaten. So überzeugte unter anderem die Stimmung in den Industrieunternehmen der Eurozone. Auch der US-Arbeitsmarktbericht sorgte für spürbaren Auftrieb. Hier war die Arbeitslosenquote zurückgegangen, wobei der Stellenaufbau schwächer ausfiel als prognostiziert. Dies führte wiederum dazu, dass eine schneller als erwartet kommende Zinserhöhung durch die US-Notenbank Fed als weniger wahrscheinlich angesehen wurde. Wir stellen den Marktkommentar von Robert Ertl, Börse München, vor.