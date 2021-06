Das Britische Pfund unternahm zuletzt erhebliche Anstrengungen, um dieses Cluster aufzubrechen, verpasste es aber, eine Entscheidung herbeizuführen.

In den vergangenen Handelstagen und –wochen stand bei GBP / USD der massive Widerstandsbereich um 1,423 US-Dollar (Februar-Hoch) / 1,435 US-Dollar im Fokus des Handelsgeschehens. Das Britische Pfund unternahm zuletzt erhebliche Anstrengungen, um dieses Cluster aufzubrechen, verpasste es aber, eine Entscheidung herbeizuführen.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zu GBP/USD vom 30.05. hieß es unter anderem „[…] Hier zeigt sich sehr schön, dass der Doppelboden, der im Bereich von 1,367 US-Dollar ausgebildet wurde, noch immer eine gewisse „Ausstrahlung“ hat. Um das markante Widerstandscluster um 1,435 US-Dollar auszuhebeln, reichte es jedoch noch nicht. Getragen von robusten britischen Preis- und Konjunkturdaten arbeitete sich das Britische Pfund zuletzt Stück für Stück an die Zone 1,423 US-Dollar (Februar-Hoch) / 1,435 US-Dollar heran. Die Vorteile scheinen gegenwärtig auf Seiten des Pfunds zu liegen, sodass eine Ausdehnung der Bewegung über die 1,435 US-Dollar hinweg nicht überraschen sollte. Ob es allerdings so kommen wird, muss sich noch zeigen. Auf der Unterseite gilt es, die 1,40 US-Dollar und vor allem die 1,367 US-Dollar im Auge zu behalten. Darunter sollte es nicht gehen, anderenfalls müsste die Lage neu bewertet werden.“

Zu Wochenbeginn tendiert GBP/USD etwas schwächer. Der US-Dollar hat wieder ein wenig Oberwasser bekommen, was wiederum in den jüngsten Aussagen der US-Finanzministerin Janet Yellen begründet sein könnte.

Wenngleich das Britische Pfund zuletzt vom Widerstandsbereich 1,423 US-Dollar (Februar-Hoch) / 1,435 US-Dollar ablassen musste, ist aus unserer Sicht noch nicht von einer oberen Trendwende zu sprechen. Das wäre verfrüht, zumal der mittelfristige Aufwärtstrend nach wie vor intakt ist. Das Szenario einer möglichen Trendumkehr würde erst bei einem deutlichen Rücksetzer unter die 1,40 US-Dollar Kontur annehmen. Brenzlig würde es für das Pfund zudem werden, sollte es dann auch noch unter 1,367 US-Dollar gehen. Auf der Oberseite gilt weiterhin: Die Zone 1,423 US-Dollar / 1,435 US-Dollar muss überwunden werden.