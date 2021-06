Ökologisches Trassenmanagement - E.ON unterstützt Dekade zur Wiederherstellung von Ökosystemen der Vereinten Nationen

Essen (ots) -- 13.000 Kilometer Leitungstrassen werden Biotope- Beitrag zu Artenvielfalt und KlimaschutzAls erstes Energieunternehmen weltweit unterstützt E.ON das Umweltprogramm derVereinten Nationen bei der Wiederherstellung von Ökosystemen für Klimaschutz undArtenvielfalt. Als Europas größter Betreiber von Stromverteilnetzen wird E.ONunter 13.000 Kilometern Hochspannungsleitungen in Waldgebieten wertvolle Biotopeentstehen lassen. Das entspricht einer Fläche von 100.000 Fußballfeldern. Dasökologische Trassenmanagement leistet einen wichtigen Beitrag zu gesünderenÖkosystemen und einer größeren Artenvielfalt in ganz Europa. E.ON ist Partnerdes Umweltprogramms der Vereinten Nationen (United Nations EnvironmentProgramme, UNEP), das zum Weltumwelttag am 5. Juni die "Dekade zurWiederherstellung von Ökosystemen" ausgerufen hat.Leonhard Birnbaum, CEO von E.ON: "Wir schaffen in ganz Europa neue Lebensräumeund Biotope und leisten so einen wesentlichen Beitrag für Artenvielfalt undKlimaschutz. Partner von UNEP zu sein, erfüllt uns mit Stolz, ist abergleichzeitig auch eine Verpflichtung für eine konsequente Umsetzung vonNachhaltigkeit in allem was wir tun."