Wasserstoff-Technologie rückt in den Fokus

In Zeiten von Nachhaltigkeit ist der Bedarf an neuen, kohlenstoffarmen Energiequellen groß. Aus diesem Grund rückt die Wasserstofftechnologie in den Fokus.

In Zeiten von Nachhaltigkeit ist der Bedarf an neuen, kohlenstoffarmen Energiequellen groß. Aus diesem Grund rückt die Wasserstofftechnologie in den Fokus.

In Zeiten von Nachhaltigkeit ist der Bedarf an neuen, kohlenstoffarmen Energiequellen groß. Aus diesem Grund rückt die Wasserstofftechnologie vermehrt in den Fokus. Entsprechend umfangreich sind die Investitionen der Bundesregierung und der Europäischen Union, mit denen diese Zukunftstechnologie gefördert wird. Wie erst kürzlich bekannt wurde, subventionieren diese 62 ausgewählte Wasserstoff-Projekte. Auch im Bereich der klimafreundlichen Mobilität könnte grüner Wasserstoff in Zukunft eine große Rolle spielen. Bundesregierung treibt Wasserstofftechnologie voran Kaum eine Technologie ist aktuell so gefragt wie die Wasserstofftechnologie, denn mit den beschlossenen Zielen der Pariser Klimakonferenz haben sich 195 Länder darauf geeinigt, die globale Erderwärmung auf zwei Grad Celsius zu begrenzen. Um dieses anspruchsvolle Ziel zu erreichen, bedarf es drastische Maßnahmen, mit denen es gelingen soll, die energiebedingten Kohlendioxidemissionen (CO2) massiv zu senken.