True Colors Fashion: The Future is Now!

True Colors Fashion: The Future is Now!



Präsentation von Adaptive Fashion (barrierefreie Mode) und Tech Wearables

SINGAPUR - Media OutReach - 7. Juni 2021 - The Future is Now! bringt einige der weltweit führenden Technologieunternehmen und Modemarken mit einer Auswahl von Models mit diversem Hintergrund zur Präsentation innovativer Kreationen zusammen. Diese Videoserie - die eine atmosphärische, vorher aufgezeichnete Modenschau auf dem Laufsteg und aufschlussreiche Gespräche zwischen den Teilnehmern beinhaltet -, die jetzt auf dem YouTube-Kanal des True Colors Festivals zu sehen ist, fängt die menschliche Kreativität und die unerschöpflichen technologischen Möglichkeiten optimal ein.

Bildlink:

https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=download2_file&code_str=ec7ed73520f01deaa7013f8d2dc07593

Bildtitel: https://youtu.be/sUbd9PLzfRI



Treffen Sie einen Künstler mit ALS, der seine Kunstwerke nur mit Augenbewegungen erschafft; sehen Sie Hörgeräte, die als Modeaccessoires getragen werden, Laufschienen für Kinder; entdecken Sie einen genial konzipierten Trenchcoat. und vieles mehr.



"Seit der Erfindung der Computer sind wir in der Lage, Probleme mit Software zu lösen, und es ist einfacher für die Menschen geworden, sich mit anderen in Verbindung zu setzen. Im Einklang mit dieser Idee gibt The Future is Now! Menschen mit diversem Hintergrund eine Bühne, um sich selbst durch technologisch unterstützte Mode auszudrücken", erklärt Yoichi Ochiai, ein renommierter Medienkünstler und der Generaldirektor der Veranstaltung.

Zu den teilnehmenden Models gehören Masatane Muto, ein DJ mit ALS, der mit seinen Augen Musik abspielt; Pippi, ein taubes Model, das an Werbekampagnen teilgenommen hat und auf Laufstegen aufgetreten ist; Hirotada Ototake, Beststellerautor der Memoiren "No One's Perfect" über sein Leben ohne Gliedmaßen; und Fumiya Hamanoue, ein sehbehinderter Kletterer, der an den paralympischen Spielen teilgenommen hat.



Zu den teilnehmenden Marken gehören Xiborg Inc. und SONY Computer Science Laboratory, die sich beide auf durch Robotik verstärkte Prothesen spezialisiert haben; ONTENNA, die akustische Informationen in Licht und Vibrationen überträgt; Tommy Hilfiger Adaptive, das erste große Label, das eine vollständige barrierefreie Modelinie entworfen hat, und KANSAI YAMAMOTO, das Modehaus, das Berühmtheiten wie David Bowie ausgestattet hat.

"Ich möchte eine Welt schaffen, in der man auch laufen kann, wenn man seine Beine nicht gebrauchen kann. Ich möchte, dass das Laufen mit einer Beinprothese eine normale Sache wird. für jedermann", erklärt Ken Endo, Gründer von Xiborg Inc. und Forscher bei Sony CSL.



The Future is Now! ist der dritte Teil der von Kao Kanamori produzierten True Colors Fashion-Serie. Die ersten beiden Teile wurden im März dieses Jahres veranstaltet: Clothes in Conversation, ein Dokumentarfilm, der auf YouTube angesehen werden kann, und eine Fotoausstellung bei der jährlichen Shibuya Fashion Week.



Unterstützt durch den Arts Council Tokyo, die Tokyo Metropolitan Foundation for History and Culture sowie Aputure. Mitpräsentiert durch DRIFTERS INTERNATIONAL.



Besuchen Sie uns auf der: True Colors Festival Website

Presseanfragen richten Sie bitte an: hana@lightyears-comm.com

Unternehmen: True Colors Festival



Japan

