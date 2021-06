Mais und Sojabohnen sehr fest

Anzeige

Chicago 07.06.2021 - Die Agrarfutures am Chicago Board of Trade zeigen sich im elektronischen Handel wieder fester. Vor allem Mais hat sich zuletzt weiter erholt und bewegt sich um 7 USD. Auch die Sojabohnen bleiben auf hohem Niveau.



Mais und Sojabohnen habe sich in den USA deutlich nach oben bewegt. Am Montag klettert Mais im elektronischen Handel um mehr als zwei Prozent. Das Wetter in den USA ist neben der hohen chinesischen Nachfrage ein Preistreiber.