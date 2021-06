BERNSTEIN RESEARCH belässt EssilorLuxottica auf 'Outperform'

Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Luca Solca

Analysiertes Unternehmen: EssilorLuxottica

Aktieneinstufung neu: gut

Aktieneinstufung alt: gut

Kursziel neu: 165

Kursziel alt: 165

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Bernstein Research hat die Einstufung für EssilorLuxottica nach einem Gespräch im Rahmen einer Konferenz des US-Analysehauses auf "Outperform" mit einem Kursziel von 165 Euro belassen. Wie Analyst Luca Solca in einer am Montag vorliegenden Studie schrieb, sei über das Großhandelsgeschäft, den Wettbewerb im US-Brillenmarkt sowie die aktuellen Sorgen der Anleger etwa mit Blick auf neue Konkurrenz diskutiert worden. Der Experte erinnerte an seine für das erste Quartal ausgesprochene Empfehlung des Brillenkonzerns als "Top Pick"./tih/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 06.06.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.06.2021 / 23:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.