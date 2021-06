Solarkraftwerk in Mecklenburg-Vorpommern / Greenpeace Energy und Sunnic Lighthouse schließen PPA-Liefervertrag ab

Hamburg (ots) - Der Ökoenergieanbieter Greenpeace Energy und der

Direktvermarkter Sunnic Lighthouse GmbH, eine Tochterfirma der Enerparc AG,

haben einen Rahmenvertrag zur Abnahme von Strom aus einem Solarkraftwerk

geschlossen. Dieses so genannte Power Purchase Agreement (PPA) sieht vor, dass

Greenpeace Energy jährlich etwa elf Gigawattstunden aus dem Kraftwerk in

Wusseken in Mecklenburg-Vorpommern bezieht. Hierfür wird die Freiflächen-Anlage

südlich von Anklam zum 1. Juli 2021 aus der EEG-Vergütung abgemeldet. Sie

liefert ihren sauberen Strom dann direkt an Greenpeace Energy. "Weil die Energie

jetzt direkt von Greenpeace Energy abgenommen wird, benötigt sie keine

EEG-Förderung mehr. Durch den Abschluss eines langfristigen Vertrags kommt diese

Kooperation uns als Ökoenergieanbieter genauso zugute wie den Betreibern der

Anlage", sagt Nils Müller, Vorstand bei Greenpeace Energy.



Für die Energiegenossenschaft ist es das erste PPA mit einer Solaranlage über

zehn Megawatt Leistung. Der Vertrag über die Lieferung von Sonnenstrom aus dem

aus zwei Anlagen bestehenden Solarkraftwerk mit einer Gesamtleistung von 11,32

Megawatt läuft bis Ende 2026. Die Anlagen stehen auf einer etwa elf Hektar

großen Konversionsfläche eines Kieswerks. Die Enerparc AG hat sie im Jahr 2019

in Betrieb genommen, die Vermarktung läuft über die Sunnic Lighthouse GmbH.







Greenpeace Energy abgeschlossen haben, etablieren wir zu wettbewerblichen

Konditionen grüne Stromdirektbelieferungsverträge zwischen Betreibern von

Erneuerbaren- Energien-Erzeugungsanlagen wie der Enerparc und nachhaltig

agierenden Unternehmen wie Greenpeace Energy", sagt Arved von Harpe,

Geschäftsführer der Sunnic Lighthouse GmbH.



Greenpeace Energy hat bereits mehrere PPA-Verträge mit Betreibern von

Windkraftanlagen abgeschlossen. Im Bereich der Solarenergie plant die

Energiegenossenschaft zukünftig weitere dieser Rahmenverträge, insbesondere mit

Neuanlagen. So können neu errichtete Erneuerbare- Energien-Anlagen

wirtschaftlich abgesichert werden, ohne dass sie eine Förderung über das EEG

beanspruchen müssen. Das macht PPAs auch für die Politik attraktiv. Denn in der

Folge können zum Beispiel Solaranlagen ohne EEG-Vergütung errichtet und

betrieben werden. Das führt zu mehr sauberem Strom auf dem Markt und weniger

CO2-Ausstoß.



Über Sunnic Lighthouse GmbH: Die Sunnic Lighthouse GmbH mit Sitz in Hamburg ist

seit 2012 ein führender Spezialist in der Vermarktung von EE-Strom und beliefert

darüber hinaus auch Anlagenbetreiber mit grünem Strom. http://www.sunnic.de



Über ENERPARC AG: Der international agierende Spezialist für Solarkraftwerke im

Megawatt-Segment ist als Entwickler, Errichter, Betreiber und Investor von

solaren Großkraftwerken aktiv. Die 2008 in Hamburg gegründete Firma beschäftigt

heute über 290 Mitarbeiter und ist neben ihrem Kernmarkt Deutschland auch in

Spanien, Frankreich, Indien und Australien aktiv. In den letzten Jahren hat

ENERPARC weltweit mehr als 500 Solaranlagen mit einer Leistung von über 3.290 MW

erfolgreich ans Netz gebracht - 2.100 MW davon mit eigenen Solar-Kraftwerken -

und ist zum größten unabhängigen Stromproduzenten für Solarenergie in Europa

aufgestiegen. http://www.enerparc.com



Über Greenpeace Energy : Entstanden aus einer Kampagne der

Umweltschutzorganisation Greenpeace engagieren wir uns seit 1999 aus tiefster

Überzeugung für eine Stromversorgung aus 100 Prozent erneuerbaren Energien. Als

bundesweit aktive Energiegenossenschaft in der Hand von rund 27.500 Mitgliedern

versorgen wir heute mehr als 200.000 Kundinnen und Kunden mit Ökostrom und dem

innovativem Gasprodukt proWindgas. Unser Ziel ist es, die Energiewende

konsequent und entschieden voranzutreiben. Dafür investieren wir kontinuierlich

in neue, saubere Kraftwerke. Seit 2019 nutzt Greenpeace Energy für seine

Strombeschaffung das Instrument von PPAs. Greenpeace Energy liefert aktuell für

seine Kundinnen und Kunden insgesamt etwa 260 Gigawattstunden Windstrom - mehr

als die Hälfte des gesamten Stromabsatzes der Energiegenossenschaft. Rund 100

Gigawattstunden beschafft Greenpeace Energy über PPAs aus deutschen Windparks,

deren EEG-Förderung ausgelaufen ist. http://www.greenpeace-energy.de



Pressekontakt:



Christoph Rasch

Greenpeace Energy eG

Telefon 040 / 808 110 658

mailto:christoph.rasch@greenpeace-energy.de



Katharina Schmalz

Enerparc AG

Tel.: 040 - 75 66 449-519

mailto:k.schmalz@enerparc.com



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/16698/4934406

OTS: Greenpeace Energy eG

Kohlendioxid jetzt über den Testsieger (Finanztest 11/2020) handeln, ab 0 € auf Smartbroker.de







"Indem wir die beiden Anlagen aus der EEG-Förderung genommen und einen PPA mitGreenpeace Energy abgeschlossen haben, etablieren wir zu wettbewerblichenKonditionen grüne Stromdirektbelieferungsverträge zwischen Betreibern vonErneuerbaren- Energien-Erzeugungsanlagen wie der Enerparc und nachhaltigagierenden Unternehmen wie Greenpeace Energy", sagt Arved von Harpe,Geschäftsführer der Sunnic Lighthouse GmbH.Greenpeace Energy hat bereits mehrere PPA-Verträge mit Betreibern vonWindkraftanlagen abgeschlossen. Im Bereich der Solarenergie plant dieEnergiegenossenschaft zukünftig weitere dieser Rahmenverträge, insbesondere mitNeuanlagen. So können neu errichtete Erneuerbare- Energien-Anlagenwirtschaftlich abgesichert werden, ohne dass sie eine Förderung über das EEGbeanspruchen müssen. Das macht PPAs auch für die Politik attraktiv. Denn in derFolge können zum Beispiel Solaranlagen ohne EEG-Vergütung errichtet undbetrieben werden. Das führt zu mehr sauberem Strom auf dem Markt und wenigerCO2-Ausstoß.Über Sunnic Lighthouse GmbH: Die Sunnic Lighthouse GmbH mit Sitz in Hamburg istseit 2012 ein führender Spezialist in der Vermarktung von EE-Strom und beliefertdarüber hinaus auch Anlagenbetreiber mit grünem Strom. http://www.sunnic.deÜber ENERPARC AG: Der international agierende Spezialist für Solarkraftwerke imMegawatt-Segment ist als Entwickler, Errichter, Betreiber und Investor vonsolaren Großkraftwerken aktiv. Die 2008 in Hamburg gegründete Firma beschäftigtheute über 290 Mitarbeiter und ist neben ihrem Kernmarkt Deutschland auch inSpanien, Frankreich, Indien und Australien aktiv. In den letzten Jahren hatENERPARC weltweit mehr als 500 Solaranlagen mit einer Leistung von über 3.290 MWerfolgreich ans Netz gebracht - 2.100 MW davon mit eigenen Solar-Kraftwerken -und ist zum größten unabhängigen Stromproduzenten für Solarenergie in Europaaufgestiegen. http://www.enerparc.comÜber Greenpeace Energy : Entstanden aus einer Kampagne derUmweltschutzorganisation Greenpeace engagieren wir uns seit 1999 aus tiefsterÜberzeugung für eine Stromversorgung aus 100 Prozent erneuerbaren Energien. Alsbundesweit aktive Energiegenossenschaft in der Hand von rund 27.500 Mitgliedernversorgen wir heute mehr als 200.000 Kundinnen und Kunden mit Ökostrom und deminnovativem Gasprodukt proWindgas. Unser Ziel ist es, die Energiewendekonsequent und entschieden voranzutreiben. Dafür investieren wir kontinuierlichin neue, saubere Kraftwerke. Seit 2019 nutzt Greenpeace Energy für seineStrombeschaffung das Instrument von PPAs. Greenpeace Energy liefert aktuell fürseine Kundinnen und Kunden insgesamt etwa 260 Gigawattstunden Windstrom - mehrals die Hälfte des gesamten Stromabsatzes der Energiegenossenschaft. Rund 100Gigawattstunden beschafft Greenpeace Energy über PPAs aus deutschen Windparks,deren EEG-Förderung ausgelaufen ist. http://www.greenpeace-energy.dePressekontakt:Christoph RaschGreenpeace Energy eGTelefon 040 / 808 110 658mailto:christoph.rasch@greenpeace-energy.deKatharina SchmalzEnerparc AGTel.: 040 - 75 66 449-519mailto:k.schmalz@enerparc.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/16698/4934406OTS: Greenpeace Energy eG