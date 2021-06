Einladung zur BlaBlaCar-Pressekonferenz - RIDE AGAIN DAY am 10. Juni (FOTO)

Berlin (ots) - BlaBlaCar ist zurück . Ab Donnerstag, dem 10. Juni, rollen die

Busse des weltweit führenden Reisenetzwerkes wieder auf Deutschlands und Europas

Straßen. Zu diesem Anlass laden wir Sie recht herzlich zum RIDE AGAIN DAY ein .

In einer digitalen Pressekonferenz stehen Ihnen Nicolas Brusson , CEO und

Mitgründer BlaBlaCar und Sven Oldengott , Head of Supply and Operations Germany

für alle Fragen rund um den Reboot der Fernbusse, die Möglichkeit Busreisen und

Mitfahrgelegenheiten über die BlaBlaCar-App zu buchen, die neue Technologie

"Boost" und die Zukunftspläne von BlaBlaCar zur Verfügung.



Seien Sie dabei, wenn die ersten Busse ab dem Berliner ZOB (Zentraler

Omnibusbahnhof) starten und gehen Sie mit auf eine Tour durch Berlin . Hier

bietet sich nicht nur die Gelegenheit für weitere Gespräche, mit dem exklusiven

Album-Release des Berliner Singer-Songwriters Yusuf Sahilli

(https://www.yusufsahilli.de/) wird auch für den richtigen Sound gesorgt.









7.45 Uhr: Photo-Stopp - Die erste Busabfahrt nach dem Lockdown ab dem Zentralen

Omnibusbahnhof - ZOB - in Berlin.



9.30 Uhr: Digitale Pressekonferenz - Nicolas Brusson, CEO und Mitgründer

BlaBlaCar, sowie Sven Oldengott, Head of Supply and Operations Germany,

informieren über alle Neuigkeiten rund um den Reboot der Fernbusse, die

Möglichkeit, Busreisen und Mitfahrgelegenheiten über die BlaBlaCar-App zu

buchen, die neue Technologie "Boost" und die Zukunftspläne von BlaBlaCar.



10.30 Uhr: Bustour ZOB - Brandenburger Tor - ZOB. Gehen Sie gemeinsam mit

Nicolas Brusson und Sven Oldengott auf Tour durch Berlin. Neben der Möglichkeit

des informellen Gesprächs, sorgt der Berliner Singer-Songwriter Yusuf Sahilli

(https://www.yusufsahilli.de/) für den richtigen Sound.



Unter diesem Link (https://www.kruger-media.de/akkreditierung/) können Sie sich

bis zum 8. Juni (12:00 Uhr) für den RIDE AGAIN DAY akkreditieren (bitte wählen

Sie aus, woran Sie teilnehmen möchten).



Die Busplätze sind begrenzt. Wenn Sie an der Bustour teilnehmen möchten, bieten

wir Ihnen die Möglichkeit, die digitale Pressekonferenz vor Ort am ZOB

mitzuverfolgen.



Eine Rückmeldung zu Ihrer Teilnahme erhalten Sie bis zum 9. Juni. Für weitere

Informationen finden Sie hier (https://www.kruger-media.de/kunde/blablacar/) die

aktuellen Pressemitteilungen.



Bitte beachten: Das Event findet unter strengen Corona-Hygieneauflagen statt.

Bei allen Aktivitäten vor Ort müssen Sie einen tagesaktuellen negativen

Covid-19-Test oder einen Nachweis über Genesung / vollständige Impfung

vorweisen. Optional haben Sie Möglichkeit, sich vor Ort einem Schnelltest zu

unterziehen (frühere Anreise erforderlich).



Über BlaBlaCar



BlaBlaCar ist das weltweit führende Reisenetzwerk. BlaBlaCar basiert auf einer

Community von über 90 Millionen Mitgliedern, die Fahrgemeinschaften und

Busfahrten in 22 Ländern teilt. BlaBlaCar verbindet durch neueste Technologie

Mitglieder, die Fahrgemeinschaften bilden oder mit dem Bus reisen möchten. Sie

füllen unterwegs leere Plätze und machen Reisen erschwinglicher, geselliger und

bequemer. Mit dem BlaBlaCar Bus sind aktuell 35 der wichtigsten innerdeutschen

Städteverbindungen sowie sieben internationale Verbindungen abgedeckt. Das

umwelt- und menschenfreundliche Mobilitätsnetzwerk von BlaBlaCar spart pro Jahr

1.6 Millionen Tonnen CO2 und ermöglicht jedes Jahr 120 Millionen

zwischenmenschliche Begegnungen. Weitere Informationen finden Sie unter

http://www.blablacar.de/



Pressekontakt:



Verena Schönhofen

E-Mail: mailto:verena.schoenhofen@kruger-media.de

Senior Account Manager

Web: http://www.kruger-media.de

Mobil:+491713102502



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/117605/4934429

OTS: BlaBlaCar

Kohlendioxid jetzt über den Testsieger (Finanztest 11/2020) handeln, ab 0 € auf Smartbroker.de







Hier der Überblick zum kompakten Programm:7.45 Uhr: Photo-Stopp - Die erste Busabfahrt nach dem Lockdown ab dem ZentralenOmnibusbahnhof - ZOB - in Berlin.9.30 Uhr: Digitale Pressekonferenz - Nicolas Brusson, CEO und MitgründerBlaBlaCar, sowie Sven Oldengott, Head of Supply and Operations Germany,informieren über alle Neuigkeiten rund um den Reboot der Fernbusse, dieMöglichkeit, Busreisen und Mitfahrgelegenheiten über die BlaBlaCar-App zubuchen, die neue Technologie "Boost" und die Zukunftspläne von BlaBlaCar.10.30 Uhr: Bustour ZOB - Brandenburger Tor - ZOB. Gehen Sie gemeinsam mitNicolas Brusson und Sven Oldengott auf Tour durch Berlin. Neben der Möglichkeitdes informellen Gesprächs, sorgt der Berliner Singer-Songwriter Yusuf Sahilli(https://www.yusufsahilli.de/) für den richtigen Sound.Unter diesem Link (https://www.kruger-media.de/akkreditierung/) können Sie sichbis zum 8. Juni (12:00 Uhr) für den RIDE AGAIN DAY akkreditieren (bitte wählenSie aus, woran Sie teilnehmen möchten).Die Busplätze sind begrenzt. Wenn Sie an der Bustour teilnehmen möchten, bietenwir Ihnen die Möglichkeit, die digitale Pressekonferenz vor Ort am ZOBmitzuverfolgen.Eine Rückmeldung zu Ihrer Teilnahme erhalten Sie bis zum 9. Juni. Für weitereInformationen finden Sie hier (https://www.kruger-media.de/kunde/blablacar/) dieaktuellen Pressemitteilungen.Bitte beachten: Das Event findet unter strengen Corona-Hygieneauflagen statt.Bei allen Aktivitäten vor Ort müssen Sie einen tagesaktuellen negativenCovid-19-Test oder einen Nachweis über Genesung / vollständige Impfungvorweisen. Optional haben Sie Möglichkeit, sich vor Ort einem Schnelltest zuunterziehen (frühere Anreise erforderlich).Über BlaBlaCarBlaBlaCar ist das weltweit führende Reisenetzwerk. BlaBlaCar basiert auf einerCommunity von über 90 Millionen Mitgliedern, die Fahrgemeinschaften undBusfahrten in 22 Ländern teilt. BlaBlaCar verbindet durch neueste TechnologieMitglieder, die Fahrgemeinschaften bilden oder mit dem Bus reisen möchten. Siefüllen unterwegs leere Plätze und machen Reisen erschwinglicher, geselliger undbequemer. Mit dem BlaBlaCar Bus sind aktuell 35 der wichtigsten innerdeutschenStädteverbindungen sowie sieben internationale Verbindungen abgedeckt. Dasumwelt- und menschenfreundliche Mobilitätsnetzwerk von BlaBlaCar spart pro Jahr1.6 Millionen Tonnen CO2 und ermöglicht jedes Jahr 120 Millionenzwischenmenschliche Begegnungen. Weitere Informationen finden Sie unterhttp://www.blablacar.de/Pressekontakt:Verena SchönhofenE-Mail: mailto:verena.schoenhofen@kruger-media.deSenior Account ManagerWeb: http://www.kruger-media.deMobil:+491713102502Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/117605/4934429OTS: BlaBlaCar