CREDIT SUISSE belässt Voestalpine auf 'Neutral'

Analysierendes Institut: CREDIT SUISSE

Analyst: Carsten Riek

Analysiertes Unternehmen: Voestalpine

Aktieneinstufung neu: neutral

Aktieneinstufung alt: neutral

Kursziel neu: 34

Kursziel alt: 31

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Voestalpine von 31 auf 34 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der österreichische Stahlkonzern sollte dank seiner eher spätzyklischen Geschäftsfelder bis ins kommende Jahr hinein von den derzeit hohen Stahlpreisen profitieren, schrieb Analyst Carsten Riek in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Konsensschätzungen preisten das aber bereits ein. Sein neues Kursziel begründete Riek mit dem um ein Jahr in die Zukunft verschobenen Bewertungszeitraum für die Aktie./gl/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 07.06.2021 / 03:14 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.