CREDIT SUISSE belässt ASTRAZENECA auf 'Outperform'

Analysierendes Institut: CREDIT SUISSE

Analyst: Dominic Lunn

Analysiertes Unternehmen: ASTRAZENECA

Aktieneinstufung neu: gut

Aktieneinstufung alt: gut

Kursziel neu: 90

Kursziel alt: 90

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m



ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Astrazeneca nach der Asco-Tagung der US-Krebsforscher auf "Outperform" mit einem Kursziel von 9000 Pence belassen. Der Pharmakonzern habe eine Reihe wichtiger Studiendaten präsentiert, schrieb Analyst Dominic Lunn in einer am Montag vorliegenden Studie. Seine daraus gezogenen wesentlichen Schlussfolgerungen untermauerten seine positive Bewertung der Aktien./la/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 07.06.2021 / 04:11 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.