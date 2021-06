Anmerkung der Redaktion: BioNTech ist der Riese unter den Impfstoff-Aktien und wirft weiterhin wahnsinnige Gewinne für Anleger ab. Doch wie wird sich der Aktienkurs in der nächsten Zeit entwickeln? In unserem brandaktuellen Sonderreport gehen wir dem auf den Grund und geben eine ausführliche Analyse der Impfstoff-Aktien. Hier kostenlos abrufen.

Nachdem die Aktie von BioNTech am Freitag komplett durch die Decke gegangen ist, muss man hier heute eine herbe Klatsche ertragen. Der Kurs stürzt dramatisch ab, was nach heftigen Gewinnmitnahmen aussieht. Für die Anleger ist zu hoffen, dass es hier jedoch weiterhin bergauf gehen kann und der Aufwärtstrend noch lange nicht seinen Zenit überschritten hat!

Es könnte sein, dass nun eine etwas stärkere Kurskorrektur verkraftet werden muss. Der Kurs geht schon heute drastisch zurück und niemand kann so genau vorhersehen, wohin die Reise noch führen wird. An dieser Aktie spalten sich die Gemüter und die nächsten Wochen werden extrem entscheidend dafür, wer nun Recht behalten wird. Ist der Hype also vorbei?

BioNTech steckt nun in einer sehr verzwickten Lage. Dennoch sind die Kursaussichten überragend, bedenkt man dabei, dass nun jeder über 12 Jahren geimpft werden kann. Vielleicht ist die mangelnde Impfbereitschaft in den jungen Jahren jedoch das Problem. Dadurch könnte erklärt werden, dass der Kurs ein Minus von 0,78 Prozent und 1,50 Euro verzeichnet. Der neue Kurswert steht bei 190,05 Euro!

Fazit: Die Impfstoff-Aktien wie BioNTech, CureVac & Co. sind derzeit gefragt wie noch nie. In unserer großen Sonderstudie beantworten wir ausführlich, welche Impfstoff-Aktien für Sie die größten Gewinnchancen eröffnen. Diesen können Sie aktuell kostenlos abrufen. Einfach hier klicken.