Cherry kündigt Börsengang an Nachrichtenquelle: 4investors | 07.06.2021, 09:47 | 26 | 0 | 0 07.06.2021, 09:47 |



Das Unternehmen besteht aus den Bereichen Gaming und Professional. Es stellt mechanische Premium-Gaming-Switches, ...



Weiterlesen auf 4investors.de Noch vor der Sommerpause will Cherry an die Börse gehen. Der Börsengang soll im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Börse erfolgen. Beim IPO soll es eine Kapitalerhöhung geben. Damit will man rund 140 Millionen Euro ins Unternehmen holen. Auch wollen Altaktionäre Aktien abgeben.Das Unternehmen besteht aus den Bereichen Gaming und Professional. Es stellt mechanische Premium-Gaming-Switches, ...

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer