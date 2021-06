---------------------------------------------------------------------------

Erlebnis Akademie AG veröffentlicht Geschäftsbericht 2020 - seit heute alle Standorte geöffnet



Bad Kötzting, 7. Juni 2021 - Die Erlebnis Akademie AG hat heute ihren Konzernjahresabschluss für das Geschäftsjahr 2020 veröffentlicht. Demnach konnte das Unternehmen im Jahr 2020 trotz längerfristiger Corona-bedingter Standortschließungen einen Konzernumsatz von 14,9 Mio. Euro erzielen und lag damit lediglich rund 9,5 % hinter dem Jahr 2019 mit einem Umsatz von 16,5 Mio. Euro. Beim operativen Ergebnis (EBIT) erreichte die eak 1,8 Mio. Euro nach 2,9 Mio. Euro im Vorjahr (-38,8 %). Das EBITDA lag bei 5,7 Mio. Euro nach 6,4 Mio. Euro im Vorjahr (-10,8 %). Unter dem Strich wurde ein Konzernjahresüberschuss (EAT) von 0,8 Mio. Euro erzielt nach 1,9 Mio. Euro im Vorjahr. Dies entspricht einem Ergebnis je Aktie von 0,38 Euro.

Auf Ebene der AG, die das Deutschlandgeschäft vereint, erzielte die Erlebnis Akademie einen Umsatz von 8,8 Mio. Euro (-2,8 %) sowie ein EBIT von 0,8 Mio. Euro im Jahr 2020 (+13,6 %) und ein EBITDA von 2,6 Mio. Euro (+11,1 %).

"2020 sind wir trotz aller Einschränkungen und unterjährigen Unwägbarkeiten mit einem blauen Auge davongekommen. Man kann sogar sagen, dass es am Ende sogar ein recht zufriedenstellendes Jahr für die Erlebnis Akademie war", so Christoph Blaß, CFO der Erlebnis Akademie AG. "Vor allem konnten wir unsere laufenden Expansionsprojekte weiter vorantreiben und haben somit in diesem Jahr zum Beginn der Sommersaison zwei neue Standorte eröffnet und mit dem Bau zwei weiterer Baumwipfelpfade begonnen. Die vergangenen 15 Monate waren für die Erlebnis Akademie ein zuverlässiger Stresstest, der uns gezeigt hat, dass das Unternehmen eine solide Basis besitzt und das Geschäftsmodell mit den internationalen Standorten sehr tragfähig ist. Wir freuen uns auf die kommenden Sommermonate und sind gespannt, wie sich die Dynamik an den Standorten weiterentwickelt."