Frankfurt 07.06.2021 - Biotech-Aktien zeigen sich zum Wochenauftakt uneinheitlich. Im deutschen Handel geht es für Papiere von MorphoSys und Evotec nach unten. Vita34 und BioFrontera können sich verbessern.



Der DAX klettert am Mittag um 0,2 Prozent auf 15.722 Punkte, gestützt von Continental, BMW und Deutscher Post. Papiere von Delivery Hero, Siemens Energy und Linde verlieren. Der MDAX verbessert sich um 0,2 Prozent auf 33.757 Zähler. Der TecDAX korrigiert um 0,4 Prozent auf 3.375 Punkte, wobei Nordex, SMA Solar und Aixtron abrutschen. Für United Internet, Eckert &Ziegler und SAP geht es nach oben.





Die Aktienmärkte zeigen sich zum Wochenauftakt überwiegend fester. Die guten US-Arbeitsmarktdaten für Mai haben die Stimmung verbessert. Gleichzeitig richtet sich der Blick der Investoren in dieser Woche aber unter anderem auf die EZB, wo die nächsten geldpolitischen Entscheidungen getroffen werden. Vor allem die anziehende Inflation dürfte dort ein Thema werden.In China wurden die Außenhandelsdaten für Mai vorgelegt. Die Exporte wuchsen gegenüber dem Vorjahresmonat um 27,9 Prozent, die Importe um 51,1 Prozent, was unter anderem auf die hohen Rohstoffpreise zurückgeführt wird. Der Handelsbilanzüberschuss belief sich auf 45,53 Mrd. USD.In Asien kletterte der Nikkei 225 um 0,3 Prozent auf 29.019 Zähler, der Hang Seng Index korrigierte um 0,5 Prozent auf 28.787 Punkte. Der chinesische CSI 300 Index verliert 0,1 Prozent auf 5.277 Zähler und der ASX 200 korrigierte um 0,2 Prozent auf 7.281 Punkte.Der Euro Stoxx 50 Index verbessert sich derweil um 0,3 Prozent auf 4.099 Punkte, der FTSE 100 Index steigt um 0,3 Prozent auf 7.088 Punkte und der CAC 40 verbessert sich um 0,3 Prozent auf 6.534 Zähler.Der Dow Jones Index dürfte fester öffnen, die NASDAQ etwas leichter.Im deutschen Handel verlieren Evotec 4,0 Prozent auf 34,44 Euro, für MorphoSys geht es um 2,3 Prozent auf 66,56 Euro nach unten. 4SC korrigieren um 1,4 Prozent auf 1,37 Euro, für Qiagen geht es um 1,3 Prozent auf 38,12 Euro abwärts.Biontech notieren 0,2 Prozent leichter bei 191,15 Euro.Papiere von Vita34 verbessern sich um 1,2 Prozent auf 17,20 Euro, für BioFrontera geht es um 0,7 Prozent auf 2,95 Euro nach oben, BB Biotech steigen um 0,4 Prozent auf 73,80 Euro und für Biotest geht es um 0,3 Prozent auf 33,10 Euro nach oben.Die Profiteer-Empfehlung Sernova Corp. hat am 7. Juni mitgeteilt, dass der Hauptprüfer Dr. Piotr Witkowski weitere vorläufige Daten aus der laufenden klinischen Phase-I/II-Studie zu Typ-1-Diabetes an der Uni Chicago veröffentlicht hat. Die Präsentation fand am 5. Juni im Rahmen des American Transplant Congress statt. Bei der Präsentation wurde unter anderem hervorgehoben, dass mittlerweile sechs Patienten die Cell Pouch von Sernova implantiert wurde. Bei vier Patienten wurden im Blutkreislauf positive C-Peptidwerte im nachgewiesen. C-Peptid ist ein Biomarker für Insulin, produziert von den Inselzellen in der Cell Pouch.Sernova teilte zudem mit, dass der am weitesten fortgeschrittene Patient seit 14 Monaten nicht mehr auf Insulin angewiesen und der Blutzucker optimal eingestellt sei. Die gesamte Mitteilung lesen Sie hier:https://bit.ly/3g9knIcEin Wettbewerber von Sernova (WKN: A0LBCR) wurde im vorvergangenen Jahr für 950 Mio. USD aufgekauft. Übersetzt auf Sernova würde dies einem Kurs von voll verwässerten 5,24 CAD entsprechen. Der Analyst Douglas Loe, einer der renommiertesten Biotech-Analysten, hat das Kursziel für Sernova kürzlich deutlich angebot. Wurden bislang 1,00 CAD erwartet, sieht der Analyst nun ein Kursziel von 2,50 CAD. Dabei bezeichnete Loe die Cell Pouch als "substanziellen Vorteil bei der Zelltransplantationstechnologie".Mehr zu den starken Aussichten für Sernova Corp. (WKN: A0LBCR) und warum selbst dieses Kursziel noch konservativ sein dürfte, lesen Sie hier:https://bit.ly/2z2WekZ