--------------------------------------------------------------Hamburg (ots) - Erstmals hat das Oberlandesgericht Köln entschieden, dass eineBeteiligung der BMW AG am Dieselskandal von Rechtsanwälten schlüssig dargelegtwurde. In seinem Urteil vom 28. Mai 2021 - 19 U 134/20 - hat dasOberlandesgericht Köln entschieden, dass der von HAHN Rechtsanwälte vertreteneKläger seine Schadensersatzansprüche gegen die BMW AG wegen unzulässigerAbschalteinrichtungen nicht ins Blaue hinein vorgetragen habe. Das LandgerichtKöln hatte die Klage in erster Instanz mit dieser Begründung abgewiesen. Überdas Rechtsmittel der Berufung ist HAHN Rechtsanwälte nun zum Erfolg gekommen.Das Oberlandesgericht Köln hob das fehlerhafte Urteil des Landgerichts Köln auf.

"Der Prozess ist mit den Abgasskandal-Klagen gegen die Volkswagen AG zuvergleichen", weiß der Hamburger Rechtsanwalt Christian Rugen. "HAHNRechtsanwälte hat das Bestehen vergleichbarer Schadensersatzansprüche gegen dieBMW AG wegen vorsätzlicher sittenwidriger Schädigung aus der Sicht desOberlandesgerichts schlüssig vorgetragen." Entgegen der Auffassung desLandgerichts könne die Klage nicht bereits deshalb als unschlüssig bzw.unbegründet abgewiesen werden, weil der Kläger eine Abschaltung ins Blaue hineinvorgetragen habe, so die Kölner Richter. Vielmehr sei auf Basis des klägerischenVortrags ein Schadensersatzanspruch gegen die BMW AG jedenfalls aus §§ 826, 31BGB hinreichend schlüssig dargelegt. Bezüglich etwaiger unzulässigerprüfstandoptimierter Abschalteinrichtungen könne schließlich allein von derenExistenz zwanglos auch auf einen arglistigen Schädigungsvorsatz der BMW AGgeschlossen werden, ohne dass es weitergehender Darlegungen desFahrzeugeigentümers bedürfe.Gekauft hat der in zweiter Instanz erfolgreiche Kläger einen BMW M550d. "Die BMWAG hat sich im laufenden Prozess pauschal auf einen nicht näher beschriebenenIrrtum im Rahmen der Installation der Motorsteuerungssoftware berufen", sagtAnwalt Rugen. "Dem hat das Oberlandesgericht Köln nun eine klare Absageerteilt."HAHN Rechtsanwälte bietet BMW-Fahrern derzeit eine kostenfreie Erstbewertungbezüglich möglicher Schadensersatzansprüche gegen die BMW AG an. Häufigbetroffen sind Modelle, die in die Euronormen 5 und 6 eingestuft sind. "Wie auchdie Klagen gegen die Volkswagen AG werden die Prozesse gegen die BMW AG nachunserer Auffassung gewonnen werden, wenn eine unzulässige Abschalteinrichtunginstalliert worden war", erklärt Rugen abschließend. Die Kläger erhalten dabeiden Kaufpreis unter Anrechnung der Gebrauchsvorteile erstattet und geben dasmanipulierte Fahrzeug an die BMW AG zurück. Alternativ könne aber auch beiVerbleib des Fahrzeugs beim Fahrzeuginhaber eine Einmalzahlung vereinbartwerden.