Sebastian Jullens leitet jetzt das Wealth Management in der Commerzbank Niederlassung Wuppertal
07.06.2021, 13:21 | Der 33-Jährige wechselt aus dem Sauerland an die Wupper. In dem bergischen Mittelzentrum wartet auch schon hochkarätige Konkurrenz auf ihn.

