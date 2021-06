NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die Investmentbank Jefferies hat das Kursziel für BMW von 115 auf 135 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktien des Autobauers seien nicht nur generell attraktiv bewertet, die Anleger unterschätzten auch die Wertsteigerung durch die 2022 anstehende vollständige Konsolidierung des chinesischen Joint-Venture-Partners BMW Brilliance Automotive in der Bilanz, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am Montag vorliegenden Studie. China könnte sich damit für die Münchener zu einer Exportbasis für die Region Asien-Pazifik entwickeln./la/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.06.2021 / 19:15 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.06.2021 / 19:15 / ET

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------