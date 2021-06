UBS belässt Prosus auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Prosus anlässlich der 1,8 Milliarden US-Dollar schweren Übernahme von Stack Overflow auf "Buy" mit einem Kursziel von 116 Euro belassen. Die bisher teuerste Akquisition in der Geschichte der Beteiligungsgesellschaft stärke deren Bildungstechnologie-Geschäft (EdTech), schrieb Analyst John Kim in einer am Montag vorliegenden Studie./gl/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.06.2021 / 15:08 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.06.2021 / 15:08 / GMT





