UBS belässt ASTRAZENECA auf 'Buy'

Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Michael Leuchten

Analysiertes Unternehmen: ASTRAZENECA

Aktieneinstufung neu: gut

Aktieneinstufung alt: gut

Kursziel neu: 80

Kursziel alt: 80

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m



ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Astrazeneca mit Blick auf Neuigkeiten von der Asco-Tagung der US-Krebsforscher auf "Buy" mit einem Kursziel von 8000 Pence belassen. Dort präsentierten Studiendaten zufolge müsse das Medikament Tagrisso gegen das nicht-kleinzellige Bronchialkarzinom (NSCLC) - einer der wichtigsten Wachstumstreiber des Pharmakonzerns - die Konkurrenz des Medikaments Almonertinib/Aumolertinib nicht fürchten, schrieb Analyst Michael Leuchten in einer am Montag vorliegenden Studie. Nach seiner Einschätzung ist Tagrisso dem potenziellen Konkurrenzprodukt immer noch einen Schritt voraus. In einer kürzlich veröffentlichten Studie schätzte Leuchten zudem die Konsenserwartungen für das Astrazeneca-Krebsmedikament Lynparza als zu niedrig ein./gl/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 06.06.2021 / 22:08 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.06.2021 / 22:08 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.