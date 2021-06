Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Google akzeptiert Millionenstrafe in Frankreich wegen Werbegeschäft Google zahlt in Frankreich eine vom Kartellamt verhängte Buße von 220 Millionen Euro wegen der Bevorzugung eigener Dienste bei der Zuteilung Online-Werbeplätzen. Nach einem wegweisenden Vergleich mit den französischen Wettbewerbshütern will der …