Fonds Finanz und die Bayerische machen soziales Engagement weltweit möglich (FOTO)

München (ots) - Seit dem 7. Juni 2021 sind die Fonds Finanz und dieVersicherungsgruppe die Bayerische Mehrheitseigner der Lets GmbH, Betreiber derVolunteering App "letsact". Mit der App ermöglicht es letsact Freiwilligen, sichehrenamtlich an sozialen Projekten zu beteiligen. Auf Initiative der FondsFinanz wird die App um das Arbeitgebermodul erweitert. Dieses ermöglichtArbeitgebern und ihren Mitarbeitern sich gemeinschaftlich zu organisieren, umGutes zu tun. Ganz leicht und schnell können Unternehmen so einen großen Schrittin Richtung Nachhaltigkeit gehen und gleichzeitig die Mitarbeiterbindungunterstützen. Das Tool können Fonds Finanz Vermittler Arbeitgebern kostenfrei andie Hand geben. Die Fonds Finanz und die Bayerische laden gemeinsam mit der LetsGmbH insbesondere weitere, gerne international tätige Versicherer sowie weitereUnternehmen ein, sich an dieser Initiative zu beteiligen und/oder aktivmitzumachen.Die Bayerische und die Fonds Finanz übernehmen jeweils 40 % der Lets GmbH. Dieletsact-Gründer Paul Bäumler und Ludwig Petersen behalten die restlichen 20 %und bleiben weiterhin als Geschäftsführer an Bord. "Im September 2020 wurden wirdurch das TV-Format 'Die Höhle der Löwen' auf letsact aufmerksam und habensofort das Potenzial der Idee erkannt", erklärt Norbert Porazik,geschäftsführender Gesellschafter der Fonds Finanz. "Soziale Verantwortung undNachhaltigkeit sind schon lange ein fester Bestandteil unsererUnternehmensstrategie. Dabei ist uns immer wieder aufgefallen, dass Maßnahmenzur Umsetzung oftmals sehr kompliziert und bürokratisch sind. Das macht letsactanders! Mit der Beteiligung möchten wir den Zugang zu ehrenamtlichem Engagementerleichtern und so Beiträge von Menschen für Menschen jederzeit und überallermöglichen", so Porazik.Nachhaltiges, soziales und ehrenamtliches Engagement per Knopfdruck - dieVolunteering App letsact bündelt all dies in einem Tool. Mit der App können sichfreiwillige Helfer unkompliziert Engagement-Projekte in der Nähe anzeigenlassen, diese filtern und sich mit nur einem Klick anmelden. Die Nutzer erhaltenEchtzeit-Kontakt zu den Organisationen und können sich mit anderenEhrenamtlichen direkt vernetzen. Mit der Mehrheitsbeteiligung der Fonds Finanzund der Bayerischen soll nun das Arbeitgeber-Tool für Corporate Volunteeringzunächst für die Finanz- und Versicherungsbranche ausgebaut und anschließendallen Unternehmen zur Verfügung gestellt werden. Ziel der Weiterentwicklung istes, möglichst viele Helfer zusammenzubringen, um mehr soziale Projekte zuunterstützen.Die Corporate Volunteering Version von letsact steht künftig allenVertriebspartnern der Fonds Finanz sowie deren Kunden in der Basisversion