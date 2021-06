Provinzial Konzern mit starker Premieren-Bilanz (FOTO)

Münster (ots) -



- Gesamtbeitragseinnahmen über Markt gestiegen

- Kräftiges Wachstum in der Schaden- und Unfallversicherung

- Schaden-Kosten-Quote deutlich unter Marktdurchschnitt

- Provinzial Konzern als Versicherer der Regionen wächst zügig zusammen



Der fusionierte Provinzial Konzern blickt trotz der Herausforderungen durch die

Fusion und die Corona-Pandemie auf ein erfolgreiches erstes Geschäftsjahr

zurück. "Unser Konzern-Ergebnis von 165,9 (Vorjahr 146,3) Mio. Euro vor Steuern

liegt deutlich über unseren Erwartungen. Dazu haben alle Regionalversicherer des

Konzerns, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie unsere

Vertriebspartnerinnen und Vertriebspartner vor Ort, die in dieser

anspruchsvollen Zeit für die Kundinnen und Kunden da waren, in hervorragender

Weise beigetragen", betont Vorstandsvorsitzender Dr. Wolfgang Breuer anlässlich

der Vorlage der ersten gemeinsamen Bilanz des unter die Top Ten der Branche

aufgerückten öffentlichen Versicherers.







(Münster) und der Provinzial Rheinland (Düsseldorf) entstandenen Konzerns sind

im Geschäftsjahr 2020 um 1,6 % auf 6,51 Mrd. Euro gestiegen. "Damit haben wir

erneut besser abgeschnitten als der Gesamtmarkt", erläutert der Konzernchef.

Dieser ist in der Schaden-/Unfall- und

gewachsen.



Im Schaden- und Unfallversicherungsgeschäft konnte der Provinzial Konzern um 4,6

% auf insgesamt 3,97 Mrd. Euro und damit stärker als der Markt (+2,3 %) zulegen.

Besonders hervorzuheben ist die Beitragsentwicklung in der

Wohngebäudeversicherung, die einen deutlichen Zuwachs von 6,9 % auf 1,06 Mrd.

Euro verzeichnete. In der Kraftfahrtversicherung, dem mit 1,21 Mrd. Euro

Beitragseinnahmen größten Versicherungszweig, konnte ein deutlich über dem

Marktdurchschnitt liegendes Wachstum von 2,9 % (Markt 0,9 %) erzielt werden.



Die Schadenbelastung hat infolge von Sturmereignissen (zum Beispiel "Sabine" und

"Victoria") sowie Großschäden durch Feuer gegenüber dem schadenarmen Vorjahr

insgesamt leicht zugenommen. Abgemildert wurde der Anstieg der

Bruttoschadenaufwendungen durch coronabedingt rückläufige Aufwendungen in der

Kraftfahrtversicherung sowie durch eine Regresszahlung infolge der endgültigen

Abwicklung eines Großschadens. Die Schaden-Kosten-Quote (Combined Ratio) lag mit

85,2 % fast vier Prozentpunkte unter dem Marktschnitt von 89 %. Damit stellt der

neue Provinzial Konzern seine versicherungstechnische Ertragskraft eindrucksvoll

unter Beweis.

