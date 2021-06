Köln (ots) - Christian Schröder (46) übernimmt ab sofort die Verantwortung für

das Vertriebsteam der Werbezeitenvermarktung. In seiner neuen Funktion als

Abteilungsleiter Vertrieb berichtet er direkt an den Prokuristen und

Geschäftsbereichsleiter Marketing & Vertrieb, Tobias Lammert.



Christian Schröder hat bereits über 20 Jahre Vertriebserfahrung. Bei der WDR

mediagroup ist er bereits seit 2011 zuständig für den Verkauf von Hörfunk

(1LIVE, WDR 2) und TV-Sponsoring im Ersten. Zuvor war er bereits rund 3 Jahre

als Key Account Manager beim Tochterunternehmen, der ARD-Werbung SALES &

SERVICES GmbH, tätig.





"Ich freue mich sehr darauf, gemeinsam mit Christian Schröder unsereVertriebsstrategie weiter zu entwickeln", so Tobias Lammert,Geschäftsbereichsleiter Marketing & Vertrieb. "Mit seiner langjährigenVerkaufsexpertise denkt er in kreativen Konzepten und starken Lösungen fürunsere Kunden. So können wir als WDR mediagroup unsere Positionierung alsWDR-Werbezeitenvermarkter weiter ausbauen und den vielfältigenKundenanforderungen noch gerechter werden."Über die WDR mediagroup:Werbezeiten vermarkten. Marken erlebbar machen.Die WDR mediagroup vermarktet und verbreitet Programmangebote des WestdeutschenRundfunks (WDR). Sie bietet Werbezeiten in den reichweitenstärksten undjournalistisch hochwertigsten Radioprogrammen in NRW sowie attraktiveSponsoring-Flächen im Ersten. Gleichzeitig macht sie Inhalte und Marken aus derWDR- und ARD- Welt für jeden erlebbar - im Handel, auf Plattformen und Eventssowie in digitalen Kanälen. Neben Programmlizenzierung und -vertrieb zählen nochdas Merchandising, barrierefreie Mediendienste und umfangreiche IT- undBroadcast-Services zu den Leistungen der kommerziellen WDR-Tochtergesellschaft.