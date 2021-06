Temenos in Erhebung 2021 zu Geschäftsabschlüssen als einziger Anbieter zum Global Power Seller, Top Global Player und Top Global Cross-Seller gekürt - bei dreimal so vielen Neugeschäftsabschlüssen wie der nächste untersuchte Anbieter

Der Bankensoftwareanbieter Temenos (SIX: TEMN) wurde in der renommierten Erhebung Global Banking Platform Deals Survey 2021 von Forrester mit einem 20%igen Anstieg der Neugeschäftsabschlüsse im Vergleich zum Vorjahr als einziger „Global Power Seller“ aufgeführt. Temenos konnte 2020 als einziger Top-5-Anbieter die Anzahl der Neugeschäftsabschlüsse steigern. Dem Bericht von Forrester zufolge hat Temenos 2020 mehr weltweite Neuabschlüsse im Bankwesen tätigen können als jeder andere untersuchte Anbieter. Temenos wurde in der Umfrage zudem zum „Top Global Player“ basierend auf kombinierten Vertragsabschlüssen gekürt, die die Fähigkeit eines Anbieters zur Verbesserung seiner Marktposition und Fortsetzung der Wertschöpfung für seine bestehenden Kunden darstellen. Überdies ist Temenos nunmehr der erste Anbieter, der in Forresters neuester Kategorie mit Fokus auf erweiterte Abschlüsse als „Top Global Cross-Seller“ von Forrester ausgezeichnet wurde. Laut Forrester „stellen erweiterte Geschäftsabschlüsse die Fähigkeit eines Anbieters dar, die Wertschöpfung für seine Kunden fortzusetzen“.

Forrester hat den Status von Temenos als „Top Global Player“ nun bereits im neunten Jahr in Folge bestätigt. Diese Rangliste würdigt Plattformen mit über 150 Kombi-Abschlüssen (Neukunden und erweiterte Geschäftsabschlüsse mit bestehenden Kunden) in mehr als fünf Regionen. Mit 209 Deals mit neuen und bestehenden Kunden hat Temenos seine Position behauptet. Temenos konnte zudem die Position als „Global Power Seller“ halten, den höchsten Status in der Anbieterpyramide für neu abgeschlossene Geschäfte. Mit 93 Neugeschäftsabschlüssen im Jahr 2020 und damit der dreifachen Anzahl im Vergleich zum nächsten untersuchten Anbieter erhält Temenos diese Anerkennung nun zum 15. Mal in Folge.

Max Chuard, Chief Executive Officer, Temenos, sagte: „Wir freuen uns sehr, in der Global Banking Platform Deals Survey von Forrester in allen sieben untersuchten Regionen und Kategorien anerkannt worden und als einziges Technologieunternehmen in allen drei Ranglisten ganz oben vertreten zu sein. Unsere Tätigkeit in einem riesigen Zielmarkt im Volumen von 63 Milliarden US-Dollar eröffnet große Chancen, da aktuell nur 27 % der Ausgaben an Drittanbieter fließen und er damit weitgehend unterpenetriert ist. Den Abschlusszahlen zufolge ist Temenos einer der einzigen Technologieanbieter, der sein Wachstum fortsetzt. Unter unseren über 3.000 Kunden befinden sich mehr als 70 Herausforderer und im Rahmen unserer Leistungserbringung investieren wir kontinuierlich in Innovationen und unseren Technologie-Fahrplan in mehreren Produkten und Regionen, um sie bei der Transformation ihrer IT-Landschaften zu unterstützen. Und mit der Markteinführung der Temenos Banking Cloud ermöglichen wir Banken, die digitale Transformation und massive Skalierung schneller als je zuvor voranzutreiben. Wir geben Banken die Kontrolle über ihre Geschäftsmodelle und Innovationszyklen und verhelfen ihnen so zu der erforderlichen Agilität und Geschwindigkeit, damit sie ihren Kunden einen echten Mehrwert bieten und profitable Geschäfte aufbauen können.“